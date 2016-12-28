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Şanlıurfa - Osmanlıspor maçı
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Peki Şanlıurfa - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında yarın deplasmanda lider Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Peki Şanlıurfa - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:13:51 Güncelleme: 12:17:58

Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası maçında yarın deplasmanda lider Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Peki Şanlıurfa - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

ŞANLIURFASPOR - OSMANLISPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şanlıurfa GAP Arena'da saat 16.00'da başlayacak 4. hafta maçını, hakem Özgür Yankaya yönetecek. Maç A2 TV ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Osmanlıspor, 2016 yılındaki son resmi maçını yarın Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda deplasmanda Şanlıurfaspor ile yapacak.

Rakibiyle sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybeden Osmanlıspor, grupta 3'te 3 yapan lider Şanlıurfaspor'dan rövanşı almaya çalışacak.

Grupta haftaya 6 puanla 2. sırada giren başkent temsilcisinde Raul Rusescu, Engin Bekdemir ve Tugay Kacar, sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik direktör Kemal Kılıç'ın göreve gelmesinin ardından aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Şanlıurfaspor ise başkent temsilcisi önünde gruptan çıkmayı garantilemeyi hedefliyor.

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