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İnegölspor-Kasımpaşa
FUTBOL

İnegölspor: 1 - Kasımpaşa: 3 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Kasımpaşa deplasmanda İnegölspor'u 3-1 yendi. Mücadelenin detayları HTSPOR ARENA'da...

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:49:56 Güncelleme: 16:27:39

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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İnegölspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Paşa'ya galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Pavelka, 37. dakikada Batuhan Altıntaş ve 43. dakikada Turgut Doğan Şahin kaydetti. İnegöl'ün tek golü ise 57. dakikada Emrah'tan geldi.

Bu sonucun ardından 9 puana yükselen Kasımpaşa gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı. B Grubu'nda İnegölspor'un ise henüz puanı bulunmuyor.

 

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