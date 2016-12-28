TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... İNEGÖLSPOR - KASIMPAŞA MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. hafta maçında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi İnegölspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Paşa'ya galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Pavelka, 37. dakikada Batuhan Altıntaş ve 43. dakikada Turgut Doğan Şahin kaydetti. İnegöl'ün tek golü ise 57. dakikada Emrah'tan geldi.

Bu sonucun ardından 9 puana yükselen Kasımpaşa gruptan çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı. B Grubu'nda İnegölspor'un ise henüz puanı bulunmuyor.