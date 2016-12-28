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FUTBOL

Galatasaray'da transfer pazarlığı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:50:20

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    Devre arasında takımı güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, transfere kaynak yaratabilmek için elindeki oyunculardan bazılarını göndermeye sıcak bakıyor. 

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    UEFA Fair Play Komitesi'nin 65 milyon euro'luk bütçe verdiği sarı-kırmızılı ekibin şu an 3 milyon euro'luk bir harcama yapma hakkı daha bulunuyor.

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    Ancak sarı-kırmızılı yönetim, yine de riske girmek istemezken başkan Dursun Özbek de yaptığı açıklamada, "Satılmayacak oyuncu yok" diyerek niyetlerini net bir şekilde ortaya koydu.

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