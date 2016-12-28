FUTBOL
Galatasaray'da transfer pazarlığı
28 Aralık 2016 Çarşamba, 12:50:20 | Güncelleme: 12:57:02
-
1
1
|
10
Devre arasında takımı güçlendirmeyi planlayan Galatasaray, transfere kaynak yaratabilmek için elindeki oyunculardan bazılarını göndermeye sıcak bakıyor.
-
2
2
|
10
UEFA Fair Play Komitesi'nin 65 milyon euro'luk bütçe verdiği sarı-kırmızılı ekibin şu an 3 milyon euro'luk bir harcama yapma hakkı daha bulunuyor.
-
3
3
|
10
Ancak sarı-kırmızılı yönetim, yine de riske girmek istemezken başkan Dursun Özbek de yaptığı açıklamada, "Satılmayacak oyuncu yok" diyerek niyetlerini net bir şekilde ortaya koydu.
-
4
4
|
10
Sıcak paraya ihtiyaç duyan Cimbom'un 6 isim için menajerler aracılığıyla görüşmelere devam ettiği belirtilirken yönetimin değerlerini bulmaması halinde kimseyi göndermeyi düşünmediği de ifade edildi.
-
5
5
|
10
İŞTE O PAZARLIKLAR:
Bruma-Tottenham: İngilizler 10 milyon euro'ya çıktı ancak yönetim, 20 milyon euro'dan aşağıya vermeyi düşünmüyor.
-
6
6
|
10
Sinan Gümüş-Genoa: İtalyanlar 1.5 milyon euro artı bir sonraki satıştan yüzde 25 teklif etti. Yönetim 5 milyon euro civarında bir rakam istiyor.
-
7
7
|
10
Chedjou-Marsilya/Çin: Yönetim Çin'e 5 milyon euro'ya satmak istiyor. Kamerunlu ise 700 bin euro öneren Marsilya'ya gitmeyi planlıyor.
-
8
8
|
10
Carole-Lyon: Fransızlar 2 milyon euro önerdi. Yönetimin rakamı ise 7 milyon euro.
-
9
9
|
10
Cavanda-Pescara: İtalyanlar bedelsiz kiralamak istiyor. Yönetim ise 1-1.5 milyon euro verene Cavanda'yı göndermenin hesapları içinde...
-
10
10
|
10
Linnes-Rizespor: Karadeniz ekibi fazla şans bulamayan oyuncuya, ücretini ödemek kaydıyla talip oldu. Riekerink'in ihtiyaç halinde iki kanatta kullandığı Norveçli kalacak gibi. (Fotomaç)