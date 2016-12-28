Engin İpekoğlu: Öncelikli hedefimiz play-off'a kalmak

İpekoğlu, Aytaç Durak Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk bölümünü değerlendirerek, transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bugün yaptıkları antrenmanın ardından takımın 2 Ocak'a kadar izne ayrıldıklarını belirten İpekoğlu, iki gün önce bir transfer dosyası hazırladıklarını, bunu yönetim kurulu ve kulüp başkanı Sedat Sözlü'ye sunduklarını dile getirdi.

İpekoğlu, takıma dahil etmeyi düşündükleri oyuncularla ilgili transfer görüşmelerine başladıklarını anlatarak, "Rakamsal bazda ufak tefek problemler var. Onlar giderilmeye çalışılıyor. Teknik açıdan baktığımızda, 2 Ocak'ta başlayacağımız çalışmalarda, en azından 2-3 tane oyuncunun o aramızda olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımdan gönderecekleri oyuncular hakkında da bilgi veren İpekoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük ihtimalle Tevfik Köse, Ozan İpek, Petar Grbic, Anıl Sarak, Seidu Salifu ve Khaled Kharroubi, takımdan gönderilecek. Gökçek Vederson ile ilgili henüz net bir şey yok, sözleşmesi var. Sözleşmenin fethedilmesi için menajerlerle görüşmeler yapılacak. Zararın neresinden dönersek kardır, hesabı yapılacak. Başkanımız sağ olsun transferle ilgili konuyu tamamen teknik ekibe bırakmış durumda. İşin mali boyutunu da onlar görüşüyor. Almak istediğimiz bir kaç oyuncuda ciddi rakamlar söz konusu. Onlarla ilgili rakamları, bizim düşündüğümüz seviyeye indirmeye çalışıyoruz. Minimum 4 oyuncu alacağız, muhtemelen bunlardan 3 tanesi yabancı olacak. Bu transferler için ön bölge ve orta sahayı düşünüyoruz."

İpekoğlu, istedikleri oyuncuların transfer edilmesi halinde takımdaki beklentinin ne olacağının sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor camiasının iddiası her zaman şampiyonluk. Bize katkı sağlayacak oyuncuları transfer edebilirsek camiamızın beklentisi doğrultusunda, sahada da o görüntüyü veririz. Gerçekçi olmak lazım, öncelikli hedefimiz play-off'a kalmak. Eğer yukarılara kendimizi atarsak, puan farkı az olursa hedefimizi yukarıya doğru revize ederiz. Dediğim gibi, öncelikle düşündüğümüz oyuncuların transfer edilmesi gerekir. Adana Demirspor camiası her sene şampiyonluk hedefiyle yola çıkan bir takım. Taraftarlarımızın beklentisi, şartlar ne olursa olsun hep şampiyonluk."

İpekoğlu, Nduka Ozokwo'nun transferiyle ilgili sorulan bir soruya, "Almak istediği ücret düşündüğümüz rakamlara inerse transfer gerçekleşebilir." diye cevap verdi.