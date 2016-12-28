Wesley Sneijder: Louis van Gaal, insan ilişkilerini güçlendirmeli

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FOX Sports'a konuşan Hollandalı yıldız, deneyimli teknik direktör için şu ifadeleri kullandı:

"Louis van Gaal taktik ve teknik anlamda en iyi teknik direktör. Ondan daha iyisi yok. Ancak yardımcıları ve oyuncularına karşı olan tutumunu geliştirmesi gerek. Sahada olduğumda onunla çalışmaktan büyük keyif aldım. Çünkü antrenmanları çok eğlenceli. Fakat kişisel olarak onunla sorundan başka bir şey yaşamadım."