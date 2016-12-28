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Wesley Sneijder: Louis van Gaal, insan ilişkilerini güçlendirmeli

Galatasaraylı Wesley Sneijder, Hollanda Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Louis van Gaal hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:20:06 Güncelleme: 16:30:18

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FOX Sports'a konuşan Hollandalı yıldız, deneyimli teknik direktör için şu ifadeleri kullandı:

"Louis van Gaal taktik ve teknik anlamda en iyi teknik direktör. Ondan daha iyisi yok. Ancak yardımcıları ve oyuncularına karşı olan tutumunu geliştirmesi gerek. Sahada olduğumda onunla çalışmaktan büyük keyif aldım. Çünkü antrenmanları çok eğlenceli. Fakat kişisel olarak onunla sorundan başka bir şey yaşamadım."

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