FUTBOL
Levent Nazifoğlu'dan transfer açıklaması
28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:20:32 | Güncelleme: 16:37:19
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Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, transferle ilgili bilgi verdi.
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Nazifoğlu, yaptığı açıklamada, Beijing Guoan’dan Podolski için teklif aldıklarını doğruladı.
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Çin ekibinin Lukas Podolski’yi kadrosuna katmak için kendilerine resmi bir teklif ilettiğini vurgulayan Nazifoğlu şunları söyledi:
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"Beijing Guoan’dan Podolski için gelen önemli bir teklif var. Biz de bu teklifi değerlendiriyoruz. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı."
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Nazifoğlu, Beijing Guoan’ın ne kadar bonservis bedeli önerdiğiyle ilgili bilgi vermezken, rakamın 7 milyon euro civarı olduğu öğrenildi.
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Levent Nazifoğlu, ara transfer döneminde ilgilendikleri oyunculardan birinin de Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık olduğunu aktardı.
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Sarı-kırmızılı idareci, "Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri. Gençlerbirliği Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Eğer uygun bir bonservis bedeli olursa, düşüneceğiz." açıklamasında bulundu.
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Öte yandan, transfer gündeminde adı geçen isimlerden Medipol Başakşehirli oyuncu Emre Belözoğlu ile ilgili bir tasarrufları bulunmadığını dile getirdi.
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Nazifoğlu, Beşiktaş’ın Aurelien Chedjou ile ilgilendiği yönündeki haberlerle ilgili olarak da kendilerine gelen bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.