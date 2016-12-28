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FUTBOL

Levent Nazifoğlu'dan transfer açıklaması

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:20:32

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    Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, transferle ilgili bilgi verdi.

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    Nazifoğlu, yaptığı açıklamada, Beijing Guoan’dan Podolski için teklif aldıklarını doğruladı.

     

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    Çin ekibinin Lukas Podolski’yi kadrosuna katmak için kendilerine resmi bir teklif ilettiğini vurgulayan Nazifoğlu şunları söyledi:

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