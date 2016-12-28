Tuzlaspor: 3 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU

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Ziraat Türkiye Kupası E Grubu maçında Galatasaray, Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu.

Cimbom ilk yarıyı 45'te Chedjou'nun attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya hızlı başlayan Tuzlaspor; 51'de Arif, 53'te Tuncay ve 58'de Ozan'ın attığı gollerle 3-1 öne geçti.

Chedjou, 56'da yerde yatan rakibinin üstüne basınca maçın hakemi Alper Ulusoy tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 61'de bu sefer Yasin Öztekin ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Galatasaray 5 dakika içinde gördüğü 2 kırmızı kartla 9 kişi kaldı. Oyuna sonradan giren Martin Linnes, 70'de farkı 1'e indirdi: 3-2. Norveçli oyuncu bu sezon ilk golüne imza attı. Tuzlaspor'da Doğan Ateş 71'de ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca mücadele 3-2 sona erdi.

Tuzlaspor puanını 9'a çıkararak liderliğe yükseldi. Grupta ilk yenilgisini alan Galatasaray ise 5 puanda kaldı.

TUZLASPOR: 3 - GALATASARAY: 2

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Volkan Narinç

TUZLASPOR: Bekir Demircan, Orkun Dervişler, Volkan Geyik, Ferhat Çoban, Bülent Uzun, Tuncay Fındıkcı, Sadık Baş (Dk. 90+3 Melik Derin), Arif Şahin, Doğan Ateş, Kıvanç Salihoğlu (Dk. 81 Tolunay Yurtseven), Ozan Papaker (Dk. 74 Nihat Yılmaz)

GALATASARAY: Cenk Gönen, Cavanda (Dk. 34 Carole), Semih Kaya, Chedjou, Linnes, Hamit Altıntop (Dk. 60 Birhan Vatansever), De Jong, Yasin Öztekin, Bruma, Josue, Kerem Çalışkan (Dk. 82 Eren Derdiyok)

GOLLER: Dk. 45 Chedjou, Dk. 70 Linnes (Galatasaray), Dk. 51 Arif Şahin, Dk. 53 Tuncay Fındıkcı, Dk. 58 Ozan Papaker (Tuzlaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 56 Chedjou, Dk. 61 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 71 Doğan Ateş (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 62 Bruma, Dk. 64 Josue, Dk. 77 De Jong, Dk. 88 Linnes (Galatasaray), Dk. 73 Kıvanç Salihoğlu (Tuzlaspor)







MAÇTAN POZİSYONALR

39. dakikada Bruma'nın ceza sahasına pasında Kerem Çalışkan'dan seken top sağda Yasin Öztekin'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bekir Demircan, ilk müdahalesinin ardından kaleye yönelen topu çizgi üzerinde tokatlayarak golü önledi.

45. dakikada Galatasaray, Tuzlaspor karşısında öne geçti. Sağdan Josue'nin kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Chedjou, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

51. dakikada Tuzlaspor, Arif Şahin'in golüyle skoru eşitledi. Tuzlasporlu oyuncu, orta sahadan aldığı topu yaklaşık 20 metre mesafeden şık bir aşırtma vuruşla Galatasaray ağlarına göndererek maçta durumu 1-1'e getirdi.

53. dakikada Tuzlaspor, bu kez öne geçti. Arif Şahin'in pasında topla buluşan Tuncay Fındıkcı, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-1.

56. dakikada Galatasaraylı futbolcu Chedjou, rakibine yaptığı sert hareket sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

58. dakikada Tuzlaspor farkı 2'ye çıkardı. Tuzlasporlu oyuncu Ozan Papaker, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-1'e taşıdı.

61. dakikada Galatasaray'dan Yasin Öztekin, maçta ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

70. dakikada Linnes, Galatasaray adına farkı 1'e indirdi. Carole'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topu önüne alan Linnes, meşin yuvarlağı yerden düzgün bir vuruşla uzak köşeden ağlara gönderdi: 3-2.

71. dakikada Tuzlaspor'dan Doğan Ateş, ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Spor Toto 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 3-2 yenilerek bu kulvarda bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans gösteremeyen ancak 45. dakikada Aurelien Chedjou'nun attığı golle soyunma odasına önde giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamadı.

Tuzlaspor, ikinci yarıya hızlı başlarken 7 dakikaya 3 gol sığdırdı. Ev sahibi ekip, 51. dakikada Arif Şahin, 53. dakikada Tuncay Fındıkcı ve 58. dakikada da Ozan Papaker'in golleriyle skoru 3-1'e taşıdı. Galatasaray, 70. dakikada Martin Linnes'in golüyle farkı 1'e indirse de Tuzlaspor karşısında yenilgiyi önleyemedi.

KUPADA İLK KEZ YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki ilk yenilgisini Tuzlaspor'dan aldı. Elemelerde Dersimspor'u 5-1 yenerek gruplara kalan Galatasaray, grubundaki ilk iki maçında Elazığspor ve Anagold 24 Erzincanspor'la 1-1 berabere kalırken, üçüncü haftada Tuzlaspor'u Türk Telekom Arena'da 2-1 mağlup etmişti.

Bu sonuçla Tuzlaspor E Grubu'nda 9 puanla lider durumda yer alırken, Galatasaray ise 5 puanda kalarak 7 puanlı Anagold 24 Erzincanspor'un arkasından üçüncü sıraya geriledi. Sarı-kırmızılı ekip, gruplarda 4 maçlık periyodu birer galibiyet ve yenilgi, 2 beraberlikle geride bıraktı.





CAVANDA SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı futbolcu Luis Pedro Cavanda, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından oyuna devam edemedi. Maçın 30. dakikasında ceza sahası içinde sağ dizine darbe alan ve yerde kalan Cavanda, sağlık ekibinin yardımıyla sekerek saha kenarına geldi. Müsabakaya devam edemeyen Cavanda, 34. dakikada yerini Lionel Carole'e bırakmak zorunda kaldı.

MAÇTA 3 KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşmanın hakemi Alper Ulusoy, 3 kez kırmızı kartına başvururken, Galatasaray'dan Aurelien Chedjou ile Yasin Öztekin, Tuzlaspor'dan ise Doğan Ateş oyundan atıldı. Maçın 56. dakikasında ikili mücadeleye girdiği Doğan Ateş'e yerde kasti müdahalede bulunan Chedjou, hakem Alper Ulusoy tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışında bırakıldı.

Müsabakanın 34. dakikasında ilk sarı kartını alan Yasin Öztekin ise rakibine yönelik sert hareketi nedeniyle 61. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Her iki oyuncu da Süper Lig'in 17. haftasındaki Atiker Konyaspor maçında oynama şansını kaçırdı. Tuzlaspor'da ise Doğan Ateş, 67 ve 71. dakikalarda peş peşe gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.