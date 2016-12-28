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Paul Gascoigne hastanelik oldu
FUTBOL

Paul Gascoigne hastanelik oldu

Eski İngiliz futbolcu Paul Gascoigne, Londra'da bir otelde karıştığı kavganın ardından yaralanarak hastaneye kaldırıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 16:50:43 Güncelleme: 16:52:21

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Londra'da otelde konaklayan Gascoigne ile diğer müşteriler arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü arbede yaşandı.

Olayın büyümesinin ardından çıkan kavgada aldığı darbeyle merdivenlerden yuvarlanan 49 yaşındaki eski futbolcu, kafasından yaralandı ve hastaneye götürüldü.

Emniyet birimlerince de doğrulanan olayın ardından hastanede kontrol altında tutulan Gascoigne'in sağlık durumunun iyi olduğu ve yakın zamanda taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi.

İngiltere Milli Takımı'nda uzun yıllar forma giyen Gascoigne, son yıllarda yaşadığı alkol sorunuyla gündeme gelmişti.

 

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