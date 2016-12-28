ANTALYASPOR HABERLERİ
28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray
FUTBOL

Antalyaspor Salih Dursun'la anlaştı

Antalyaspor, Galatasaraylı Salih Dursun'la prensipte anlaşırken Monacolu Adama Traore ve Nakoulma'yı da gündemine aldı. Beşiktaş'ın Eto'o için yaptığı teklif ise kabul edilmedi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 18:02:21 Güncelleme: 18:05:26

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde transfer çalışmalarını yürüten kırmızı beyazlılar, 2 yıl Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Salih Dursun için ön anlaşma yaptı. 

NAKOULMA OLUMLU
Rıza Çalımbay'ın Mersin İdmanyurdu'ndan eski öğrencisi Prejuce Nakoulma ile yakından ilgilenen Antalyaspor, futbolcunun menajeriyle görüştü. Kayserispor'da alacakları nedeniyle sözleşmesini feshedip Afrika kupası maçları nedeniyle Türkiye'den ayrılan Nakoulma'nın da Antalyaspor'a olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Kırmızı beyazlılar Nakoumla'nın şartlarını değerlendirebileceği öğrenildi.

Antalyaspor'un transfer etmeyi istediği yabancı futbolcuların başında da Monaco'da forma giyen Adama Traore yer alıyor. Çalımbay'ın takımında görmek istediği genç orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşen kırmızı beyazlılar, transferi tamamlamak istiyor.

SAMUEL ETO'O TRANSFERİ
Antalyaspor'da transfer döneminde en çok konuşulan isimlerin başında Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o yer alıyor. Cazip teklif gelmesi halinde kariyerine şampiyonluk hedefleyen ve Avrupa kupalarında oynayan bir takımda forma giymek istediği belirtilen Eto'o için Beşiktaş'ın Kerim Frei'yı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu da bonservisiyle verme teklifine Rıza Çalımbay'ın karşı çıktığı kaydedildi.

(DHA)

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Levent Nazifoğlu'dan transfer açıklaması
FUTBOL

Resmi açıklama: "Çin'den teklif var..."
IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı
FUTBOL

Dünyaca ünlü efsaneler arasında bir Türk!
Çağla Şıkel: Eğer öyle olmamış olsaydı...
MAGAZİN

"Eğer öyle olmamış olsaydı, biz ayrılmazdık"
Fatma Girik: Ben daha ölmedim
MAGAZİN

"Ben daha ölmedim"