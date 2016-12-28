GAZİANTEP BŞB HABERLERİ
28 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Gökhan Sazdağı
FUTBOL

Gökhan Sazdağı kadro dışı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor'da, orta saha oyuncusu Gökhan Sazdağı kadro dışı bırakıldı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 18:09:04 Güncelleme: 18:10:11

Kulüp basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, yönetim kurulunun aldığı karar gereği Sazdağı'nın kadro dışı bırakılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Kararın genç oyuncuya iletildiğini aktaran Açıkgöz, devre arasında takıma yapılacak takviyelerle hedefe ilerlemek istediklerini kaydetti.

Gökhan Sazdağı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı haber siteleri ile sosyal medyada performansı ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakıldığıyla ilgili haberlerin yer aldığını belirterek bu iddiaların asılsız olduğunu aktardı.

Ekonomik sorunlar yaşandığını vurgulayan Gökhan, "Hakkımı aramak için federasyona başvurdum ve bu sebeple kadro dışı bırakıldım. Sonuçta bu işten ekmek yiyen insanlarız. Başka bir mesleğimiz de yok. Bu açıklamayı da yapmamın tek sebebi, çıkan haberlerden duyduğum rahatsızlıktır." ifadelerini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Levent Nazifoğlu'dan transfer açıklaması
FUTBOL

Resmi açıklama: "Çin'den teklif var..."
IFFHS 48 futbol efsanesini açıkladı
FUTBOL

Dünyaca ünlü efsaneler arasında bir Türk!
Çağla Şıkel: Eğer öyle olmamış olsaydı...
MAGAZİN

"Eğer öyle olmamış olsaydı, biz ayrılmazdık"
Fatma Girik: Ben daha ölmedim
MAGAZİN

"Ben daha ölmedim"