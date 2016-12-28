Gökhan Sazdağı kadro dışı

Kulüp basın sözcüsü İbrahim Açıkgöz, yönetim kurulunun aldığı karar gereği Sazdağı'nın kadro dışı bırakılmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Kararın genç oyuncuya iletildiğini aktaran Açıkgöz, devre arasında takıma yapılacak takviyelerle hedefe ilerlemek istediklerini kaydetti.

Gökhan Sazdağı ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı haber siteleri ile sosyal medyada performansı ve disiplinsiz hareketlerinden dolayı kadro dışı bırakıldığıyla ilgili haberlerin yer aldığını belirterek bu iddiaların asılsız olduğunu aktardı.

Ekonomik sorunlar yaşandığını vurgulayan Gökhan, "Hakkımı aramak için federasyona başvurdum ve bu sebeple kadro dışı bırakıldım. Sonuçta bu işten ekmek yiyen insanlarız. Başka bir mesleğimiz de yok. Bu açıklamayı da yapmamın tek sebebi, çıkan haberlerden duyduğum rahatsızlıktır." ifadelerini kullandı.