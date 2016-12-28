Akhisar Belediyespor: 0 - Ümraniyespor: 1 | MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... AKHİSAR BELEDİYESPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. maçında Akhisar Belediyespor, evinde Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın tek golü 67. dakikada geldi. Orta yapılan topa müdahale etmek isteyen Serdar Kesimal, topu kendi ağlarına gönderdi.
Puanını 6'ya çıkaran Ümraniyespor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Akhisar ise 5 puanda kaldı.
AKHİSAR BELEDİYESPOR: 0 - ÜMRANİYESPOR: 1
STAT: Manisa 19 Mayıs
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Baran Eraslan
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora Körk, Tolga Ünlü, Serdar Kesimal, Alper Uludağ, Kadir Keleş, Abdulkadir Özdemir, Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 78 Ömer Bayram), Onur Ayık (Dk. 61 Bertuğ Bayar), Nguemo (Dk. 64 Mervan Çelik), Soner Aydoğdu, Muğdat Çelik
ÜMRANİYESPOR: Metin Erol, Ömer Tunç, Tarık Tekdal, Mustafa Çakır, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya, Mehmet Öztonga (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 66 Beleck), Ömer Can Sokullu (Dk. 84 Erol Yükseker), Samet Asatekin, Abdullah Halman
GOL: Dk. 67 Serdar Kesimal (Kendi kalesine) (Ümraniyespor)
KIRMIZI KART: Dk. 90 Serdar Kesimal (Akhisar Belediyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 23 Mustafa Çakır, Dk. 27 Ömer Tunç, Dk. 57 Ömer Can Sokullu, Dk. 60 Metin Erol, Dk. 86 Bulut Kaya (Ümraniyespor), Dk. 29 Onur Ayık, Dk. 83 Tolga Ünlü (Akhisar Belediyespor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
13. dakikada Soner Aydoğdu’nun pasıyla ceza sahasına giren Hasan Ali Adıgüzel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Mustafa Çakır son anda araya girerek topu kornere gönderdi.
67. dakikada sol kanattan Mücahit Albayrak'ın ceza sahasına ortasında, Serdar Kesimal ters bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-1
90. dakikada Serdar Kesimal, maçta gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.