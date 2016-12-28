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Bursaspor'un stadyum hakları 29 yıla çıkarıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bursaspor'un Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki 10 yıllık kullanım hakkını, oy birliğiyle 29 yıla çıkardı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 19:47:01 Güncelleme: 19:49:28

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, rutin gündem maddelerinin yanı sıra Bursaspor'un stadyum üzerindeki hakları ele alındı. Bursaspor'un dernek statüsünden anonim şirket statüsüne geçmesiyle takımın yeni stadyum üzerinde 10 yıl olan tüm hakları, 19 yıl daha uzatıldı.

AK Parti, MHP ve CHP gruplarının onayıyla, oy birliğiyle alınan kararla takımın stadyum üzerindeki hakları 29 yıla çıkarılmış oldu.



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