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Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Süper Lig lideri Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi

28 Aralık 2016 Çarşamba, 20:07:32 Güncelleme: 20:23:21

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Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Süper Lig lideri Başakşehir deplasmanda TFF 1. Lig takımı Göztepe'yi 2-0 yendi.

Maçta golleri 31'te Alparslan Erdem ve 67'de Uğur Uçar kaydetti.

4'te 4 yapan Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi. Göztepe'nin ise 6 puanda kaldı.



GÖZTEPE: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2
STAT: Bornova
HAKEMLER: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam

GÖZTEPE: Yavuz Aygün, Fuchs, Soner Dikmen, Emre Can Coşkun, İsmail Can Üzüm (Dk. 56 Hakan Barış), Segbefia, Salim İyik (Dk. 63 Kone), Mehmet Erdem Uğurlu, Halil Akbunar, Leroy George (Dk. 78 Burak Çolak), Umut Nayir

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Ufuk Ceylan, Uğur Uçar, Attamah, Ferhat Öztorun, Musa Muhammed, Cengiz Ünder (Dk. 86 Okan Saraçoğlu), Holmen, Alparslan Erdem, Dieng (Dk. 65 Eren Albayrak), Cikalleshi (Dk. 79 Napoleoni), Mustafa Pektemek

GOLLER: Dk. 31 Alparslan Erdem, Dk. 67 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 54 Soner Dikmen, Dk. 74 Hakan Barış (Göztepe), Dk. 60 Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)

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