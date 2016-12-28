Göztepe: 0 - Medipol Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Ziraat Türkiye Kupası F Grubu'nda Süper Lig lideri Başakşehir deplasmanda TFF 1. Lig takımı Göztepe'yi 2-0 yendi.
Maçta golleri 31'te Alparslan Erdem ve 67'de Uğur Uçar kaydetti.
4'te 4 yapan Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi. Göztepe'nin ise 6 puanda kaldı.
GÖZTEPE: 0 - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 2
STAT: Bornova
HAKEMLER: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Erdinç Sezertam
GÖZTEPE: Yavuz Aygün, Fuchs, Soner Dikmen, Emre Can Coşkun, İsmail Can Üzüm (Dk. 56 Hakan Barış), Segbefia, Salim İyik (Dk. 63 Kone), Mehmet Erdem Uğurlu, Halil Akbunar, Leroy George (Dk. 78 Burak Çolak), Umut Nayir
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Ufuk Ceylan, Uğur Uçar, Attamah, Ferhat Öztorun, Musa Muhammed, Cengiz Ünder (Dk. 86 Okan Saraçoğlu), Holmen, Alparslan Erdem, Dieng (Dk. 65 Eren Albayrak), Cikalleshi (Dk. 79 Napoleoni), Mustafa Pektemek
GOLLER: Dk. 31 Alparslan Erdem, Dk. 67 Uğur Uçar (Medipol Başakşehir)
SARI KARTLAR: Dk. 54 Soner Dikmen, Dk. 74 Hakan Barış (Göztepe), Dk. 60 Ferhat Öztorun (Medipol Başakşehir)