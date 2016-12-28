DİĞER HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Sebastian Veron
FUTBOL

Sebastian Veron, 41 yaşında sahalara dönüyor

Arjantin futbolunun yıldız isimlerinden 41 yaşındaki Juan Sebastian Veron, 2014'te oyunculuk kariyerini noktalayıp başkanlığına geçtiği Estudiantes Kulübünde yeniden forma giyecek

28 Aralık 2016 Çarşamba, 20:41:06 Güncelleme: 20:57:11

Estudiantes Kulübünden yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Veron ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Veron, 8 Ocak 2017'de Florida Kupası kapsamında Alman ekibi Bayer Leverkusen karşısında ilk maçına çıkacak.

Arjantinli yıldız oyuncu Veron, kariyerine de başladığı Estudiantes forması giyerken 2014 yılında futbola veda etmiş ve kulübün başkanlığını yürütmeye başlamıştı. Tecrübeli futbolcu kariyerinde, Boca Juniors, Sampdoria, Parma, Lazio, Manchester United, Chelsea ve Inter'de de forma giymişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Sebastian Veron, 41 yaşında sahalara dömüyor
FUTBOL

41 yaşında sahalara dönüyor!
Rüzgar Erkoçlar ile Tuğba Beyazoğlu nişanlanıyor
MAGAZİN

Rüzgar Erkoçlar nişanlanıyor!

2016 yılının magazin olayları
MAGAZİN

Sabri'nin eşinden olay paylaşım!
Mehmet Ekici savaşı!
FUTBOL

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye Ekici teklifi