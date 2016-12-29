28 Aralık 2016 Çarşamba, 22:44:54 | Güncelleme: 29 Aralık 2016 Perşembe, 13:13:18
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Süper Lig'de bu sezon hiçbir maçta kırmızı kart görmeyen Galatasaray, 3-2 kaybettiği Tuzlaspor maçında iki kez kırmızı kart gördü.
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Sert müdahaleler sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Yasin Öztekin ve Chedjou, Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı. Tuzlaspor karşısında etkisiz performans sergileyen Hamit Altıntop'ta eleştirilerden nasibini alan başka bir isim oldu. İşte o tweetler:
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- Yasin'in kırmızısı Chedjou'dan da kötü. Atılmak için iki pozisyon üst üste uğraştı. Bu adamlar bu kulüpten ekmek yiyor, deli olacağım deli!
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- Galatasaray yönetiminin gideceği yok onu biliyoruz da Jor, Chedjou, Yasin ve Hamit bir an önce defolup gitmeli yetti
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- Chedjou ve Yasin'de devre arasında gönderilmeli. Bu kadar disiplinden uzak oyuncu bu formayı giymemeli..
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- Chedjou'nun Tuzlaspor maçında yaptığı kasıtlı ve insafsız faulun insanlıkla hiçbir ilgisi yoktu. Bunlara Galatasaray forması layık değil.
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- Chedjou-Yasin bunların bu rahatlığı nerden geliyor!!!
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- Takımın başında gerçek bir hoca olsa ne Chedjou o hareketi yapabilir, ne de Yasin. Takım üzerinde gram ağırlığı yok adamın.
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- Chedjou ve Yasin'e iyi bir para cezası verilsin hocada hemen ilk uçakla yollansın bence
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- Chedjou ve Yasin kesinlikle suresiz kadro disi birakilmalidir rikerink istifa etmelidir
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- Chedjou bir daha Galatasaray forması giymemeli
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- Dursun Özbek istifa. Giderken Rikerink, Hamit ve Chedjou'yu da götür.
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- Riekerink, Hamit, Chedjou derhal gönderilmeli. Ama en önden Rikerink
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- Chedjou, Hamit, Josue ve Cavanda halısahada bizim kadroda yer bulamaz ama adamlar Galatasaray'da ilk 11 maça çıkıyor
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- Chedjou ya en ağır ceza verilmeli, Hamit Florya'ya dahi sokulmamalı
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- Yasin ile Chedjou'nun gördüğü gereksiz ve sorumsuz kırmızı kart, Galatasaray'a hakarettir
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- Lig arasına girmişken, yılbaşıda yaklaşırken büyük ihtimal Yasin ve Chedjou bu maçta oynatılmalarının intikamını alıp kırmızı kart gördüler.
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- Bu maç bendeki bardağı taşırdı. Bundan sonra Riekerink'in takımın başında, Yasin, Hamit ve Chedjou'nun kadroda olduğu maçları seyretmiyorum.
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- Hala Chedjou Yasin ve Riekerink'in kalmasını isteyen kim varsa beyin nakli yapılmalı.
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- Bravo chedjou bravo Hamit Galatasaray'ı yerin diplerine çektiğiniz için .! İnş yönetim de bazı şeyleri görüyordur
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- Tuzlaspor gerçekten iyi oynadı ama bizi 8 kişi bırakan hamit,yasin ve chedjou Tuzlaspor forması giymeyi unutmuş.