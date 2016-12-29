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FUTBOL

"Bir daha G.Saray forması giymemeli"

28 Aralık 2016 Çarşamba, 22:44:54

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    Süper Lig'de bu sezon hiçbir maçta kırmızı kart görmeyen Galatasaray, 3-2 kaybettiği Tuzlaspor maçında iki kez kırmızı kart gördü.

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    Sert müdahaleler sonrası kırmızı kartla cezalandırılan Yasin Öztekin ve Chedjou, Sarı-Kırmızılı taraftarları çıldırttı. Tuzlaspor karşısında etkisiz performans sergileyen Hamit Altıntop'ta eleştirilerden nasibini alan başka bir isim oldu. İşte o tweetler:

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    - Yasin'in kırmızısı Chedjou'dan da kötü. Atılmak için iki pozisyon üst üste uğraştı. Bu adamlar bu kulüpten ekmek yiyor, deli olacağım deli!

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YORUMLAR 4
  • Misafir 4 saat önce
    Bu hocanın teknik direktörlükle hiçbir alakası yok.Takımı ne hale soktu yazıklar olsun.
  • Misafir 5 saat önce
    yorumların hepsi süperdi aziz yıldırımı sevmeyiz ama onun gibi bir başkan lazım bize yazık oluyor ASLAN ' ıma
  • Misafir 7 saat önce
    çok iyi oldu cincona
  • Misafir 16 saat önce
    bu hocayla bu takımdan hiçbir şey olmaz
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