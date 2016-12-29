29 Aralık 2016 Perşembe, 00:52:46 | Güncelleme: 18:24:05
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HABERTÜRK SPOR Trabzonspor’u farklı yenip Süper Lig’in ilk yarısını ‘mutlu sonla’ kapatan Fenerbahçe’de, dillendirilmese de şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı.
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Bu kapsamda başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, takımdaki eksikleri gidermek için kolları sıvadı...
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Teknik direktör Dick Advocaat’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Kanarya’nın ilk hedefi orta saha transferi...
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Ofansif yönü güçlü, skorer ve pasör bir futbolcu arayan Sarı- Lacivertliler, Hatem Ben Arfa veya Marco van Ginkel’i kadrosuna katmak için büyük çaba gösteriyor.
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VOLKAN ŞEN’İN YERİNE Orta saha transferiyle ilgili çalışmalarını sürdüren yönetim, diğer taraftan da Advocaat’ın ikinci talebini gerçekleştirmeye çalışıyor.
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Hollandalı teknik adam, özellikle son dönemde büyük düşüş yaşayan ve hiçbir şekilde gelişim kaydetmeyen Volkan Şen’in yerine tıpkı Jeremain Lens gibi skora ve oyuna doğrudan katkı sağlayacak bir isim istedi.
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Yönetim, deneyimli hocanın belirlediği oyunculara yoğunlaşırken, bu mevkii için şimdilik 3 adayın ön plana çıktığı öğrenildi.
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'LENS GİBİ PARLAYACAK' Söz konusu 3 ismin de ‘Hollanda ekolünden’ gelmesi dikkat çekerken, listenin başında Manchester United’dan Memphis Depay bulunuyor...
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Kırmızı Şeytanlar’da beklentilerin çok altında kalan oyuncuyu çok isteyen Dick Advocaat, tıpkı Lens gibi bu vatandaşını da yeniden parlatacağına inanıyor.
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Diğer iki futbolcu ise Feyenoord’dan... Hollanda ekibinin gurbetçi yeteneği Bilal Başacıkoğlu ve tecrübeli oyuncusu Eljero Elia’yı mercek altına alan Kanarya, satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle kanat transferini çözmeyi planlıyor.
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ADVOCAAT'IN ESKİ ÖĞRENCİSİ Louis van Gaal’in Manchester United’a transfer ettiği 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu, ikinci sezonunu geçirdiği Kırmızı Şeytanlar’da büyük hayal kırıklığı yarattı.
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Bu sezon sadece 4 lig maçında forma giyen Depay için hocası Mourinho, geçtiğimiz günlerde “Ayrılmak isteyen gidebilir” demişti. Öte yandan genç futbolcu, 2012-13’te PSV’de oynarken Dick Advocaat’ın öğrencisiydi
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HEM KANAT HEM FORVET Sakat olduğu için Türkiye’deki karşılaşmaya gelemeyen Feyenoord’un yıldızı, Hollanda’daki maçta harikalar yaratmıştı.
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Kanarya 1-0 kazanıp adını üst tura yazdırsa da 29 yaşındaki Eljero Elia, özellikle Şener Özbayraklı’ya zor anlar yaşamıştı.
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Milli sağ bekin özel önlem aldığı Hollandalı kanat oyuncusu, aynı zamanda forvette de görev alabiliyor.
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KADIKÖY'DE SAHNE ALMIŞTI Heerenveen altyapısından yetiştikten sonra Feyenoord’a transfer olan gurbetçi futbolcu, bu sezon Avrupa Ligi’nde oynanan maçta İstanbul’a gelmişti.
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Özellikle Kadıköy’de Kanarya’nın 1-0 kazandığı maçta, sonradan girip oyuna büyük hareketlilik katan 21’lik yetenek, F.Bahçeli yetkililerin dikkatini çekmişti. Bu sezon 16 lig maçında oynayan Bilal, 1 gol atıp 4 de asist yaptı.