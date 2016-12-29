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FUTBOL

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi!

29 Aralık 2016 Perşembe, 00:52:46

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    HABERTÜRK SPOR
    Trabzonspor’u farklı yenip Süper Lig’in ilk yarısını ‘mutlu sonla’ kapatan Fenerbahçe’de, dillendirilmese de şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. 

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    Bu kapsamda başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, takımdaki eksikleri gidermek için kolları sıvadı... 

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    Teknik direktör Dick Advocaat’ın raporu doğrultusunda harekete geçen Kanarya’nın ilk hedefi orta saha transferi... 

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