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FUTBOL

Beşiktaş'ta transferde son durum

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:58:32

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    HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT
    Ara transferde ilk hamlesini Hollandalı kanat oyuncusu Babel’le yapan Beşiktaş, stoper bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

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    Cruzeiro’da forma giyen Manoel Messias için daha önce girişimde bulunan Siyah-Beyazlılar, Brezilya kulübünün başkanının 5 milyon Euro’da indirim yapmaması üzerine geri adım atmıştı.

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    Transferi durduran başkan Fikret Orman, Cruzeiro’dan “Gelin yeniden görüşelim” çağrısı yapılması üzerine tekrar harekete geçti.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 15 dakika önce
    MESSİAS.FABRA VE TORES ALINIRSA ŞAMPİYONLUK VE AVRUPADA BAŞARI GELİR
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