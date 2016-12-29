Beşiktaş'ta transferde son durum

29 Aralık 2016 Perşembe, 09:58:32 | Güncelleme: 10:09:35
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HABERTÜRK SPOR | KARTAL YİĞİT Ara transferde ilk hamlesini Hollandalı kanat oyuncusu Babel’le yapan Beşiktaş, stoper bölgesi için de çalışmalarını sürdürüyor.
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Cruzeiro’da forma giyen Manoel Messias için daha önce girişimde bulunan Siyah-Beyazlılar, Brezilya kulübünün başkanının 5 milyon Euro’da indirim yapmaması üzerine geri adım atmıştı.
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Transferi durduran başkan Fikret Orman, Cruzeiro’dan “Gelin yeniden görüşelim” çağrısı yapılması üzerine tekrar harekete geçti.
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Daha önce 3 milyon Euro teklifte bulunan Siyah-Beyazlılar, rakamı 3,5 milyon Euro’ya çıkarıp beklemeye geçti.
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5 milyon Euro’da direten Cruzeiro ‘nun 4,5 milyon Euro’ya indiği belirtilirken, transferin 4 milyon Euro’ya bitmesinin an meselesi olduğu bildirildi.
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Öte yandan 26 yaşındaki oyuncunun bonservisinin bir bölümüne sahip olan eski kulübü Atletico Paranaense’nin de satıştan pay alacağı kaydedildi.
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SOL BEKE FABRA GELİYOR Siyah-Beyazlılar, sol bek transferi için de büyük aşama kaydetti.
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Güney Amerika turunda keşfedilen Fabra için kulübü Boca Juniors’la geçtiğimiz günlerde görüşen Beşiktaşlı yetkililerin, Arjantin ekibiyle büyük oranda el sıkıştığı, arada sadece ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi.
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Beşiktaş’ın, 25 yaşındaki Arjantinli sol beki satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacağı bildirildi.
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RAKITSKIY TEKLİFİNE YANIT YOK Kartal’ın, bir diğer stoper adayı Yaroslav Rakitskiy için Shakhtar Donetsk’e yaptığı teklif yanıtsız kaldı.
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Birçok Avrupa kulübünün de gündeminde olan Ukraynalı stoper için en son 5 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkaran Siyah-Beyazlılar, bu teklifini iletti.
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Ancak bu teklifin üzerinden 3 gün geçmesine karşın Shakhtarlı yöneticilerden Beşiktaş’a bir geri dönüş olmadı.
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Siyah-Beyazlılar, bu nedenle bu transferden umudunu keserken sadece Messias’a odaklandı.