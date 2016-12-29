FUTBOL
İbrahim Toraman'ın Alex de Souza anısına, Alex'ten cevap
29 Aralık 2016 Perşembe, 10:42:02 | Güncelleme: 10:55:10
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Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile ilgili hikayesi bir süredir sosyal medyada dolaşıyor.
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Alex de Souza da bu anıyı görüp Instagram hesabı üzerinden, kendisini koşu mesafesi üzerinden eleştirenlere gönderme yaparak bir cevap verdi.
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İbrahim Toraman'ın anısı şöyle:
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"Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi... O maçta ön libero oynuyorum, maçtan önce hocam tek görevimin Alex'i tutmak olduğunu söyledi."
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"Maç boyunca Alex'i tutmam gerektiğini başka hiçbir şeye odaklanmamamı istiyordu. Maçın başlarından ilk 20-25 dakika bunu başardım ama terlemedim bile çünkü Alex koşmuyordu."
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"Pes etmiş gibiydi ve bu benim için çok can sıkıcı bir hal almaya başlamıştı. Orada oynanan bir oyun vardı ve ben hiçbir şey yapamıyordum."
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"Sıkılmıştım ve bir ara konsantrasyonumu kaybettim. Asıl görevimi unutum oyunun içine girdim. Pas trafiğine katıldım, topu kaptırdık ve bir anda Alex aklıma geldi."
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"O anda Alex'e baktım, öyle bir noktada elini kaldırmış pas istiyordu ki atarsalar kesin gol olacak."
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"Aramızda 20 metre kadar vardı. Ona doğru depar atmaya başladığımda pası da atmışlardı."
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"Ben Alex'e yetiştim ama top daha yere inerken Alex beni çalımlayıp benden kurtulmuştu. Pozisyonun devamı golle sonuçlandı."
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"Arkasından baktım ve o an anladım ki 'O' çok başka bir şey oynuyor..."
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Alex'in yanıtı ise şu şekilde:
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"İbrahim Toraman çok kuvvetliydi ama bana karşı hep adil oynadı. Onu geçmek hep çok zordu."
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"Sosyal medyada paylaştığı bu yazı bana birçok düellomuzu hatırlattı."
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"Bu koşmadığım hikayesi biri tarafından icat edildi ve birçokları da buna inandı. "
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"Eğer koşmasaydım Fener'de yüzden fazla gol atamazdım, eğer koşmasaydım rakip oyuncudan önce hamle yapamazdım, eğer koşmasaydım sahada hep bir eksik olurduk."
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"Her zaman rakibi şaşırtmayı ve akıllı bir şekilde koşmayı düşündüm. 8 km akıllı bir şekilde koşan oyuncuyu 14 km koşup 50 pas hatası yapıp hep hatalı pozisyon alan oyuncuya tercih ederim."
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"Toraman'ın yorumları beni çok mutlu etti. Demek ki bazen düşündüklerim doğru sonuç veriyormuş."
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"Sevgiler Toraman, ailenle sana mutluluklar ve sağlıklar."
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