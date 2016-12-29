FENERBAHÇE HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

İbrahim Toraman'ın Alex de Souza anısına, Alex'ten cevap

29 Aralık 2016 Perşembe, 10:42:02

  • 1
    1 | 20

    Beşiktaş'ın eski kaptanı İbrahim Toraman'ın, Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza ile ilgili hikayesi bir süredir sosyal medyada dolaşıyor.

     

  • 2
    2 | 20

    Alex de Souza da bu anıyı görüp Instagram hesabı üzerinden, kendisini koşu mesafesi üzerinden eleştirenlere gönderme yaparak bir cevap verdi.

  • 3
    3 | 20

    İbrahim Toraman'ın anısı şöyle:

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 5
  • Misafir 7 saat önce
    yolun açık olsun
  • Misafir 8 saat önce
    Alex büyük oyuncu olmasa herkes tarafından beğeniliyor olmazdı (BJK taraftarı)
  • Misafir 10 saat önce
    iste bence futbolcu bu hem saygili hem de akilli büyüksün Alex
  • Misafir 11 saat önce
    Alex buyuk oyuncu gerçekten
  • Misafir 11 saat önce
    çok güzel
Kalan karakter : 300