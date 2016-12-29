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FUTBOL

Çin’de Arda Turan çılgınlığı!

29 Aralık 2016 Perşembe, 11:43:01

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    İspanya’nın Sport gazetesi, milli futbolcu Arda Turan için Çin ekibi Beijing Guoan’ın cazip bir teklif hazırladığını yazdı. 

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    Arda’nın yakın arkadaşı Burak Yılmaz’ın da forma giydiği Beijing Guoan’ın Barcelona’ya 40 milyon Euro, milli futbolcuya ise 15 milyon Euro teklif ettiğini ileri sürdü. 

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    Sport gazetesinin kapağında yer alan haberde, Arda ile ilgilenen tek takımın Beijing olmadığı ve Guangzhou Evergrande’nin de milli yıldıza teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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