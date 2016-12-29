29 Aralık 2016 Perşembe, 11:43:01 | Güncelleme: 11:53:07
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İspanya’nın Sport gazetesi, milli futbolcu Arda Turan için Çin ekibi Beijing Guoan’ın cazip bir teklif hazırladığını yazdı.
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Arda’nın yakın arkadaşı Burak Yılmaz’ın da forma giydiği Beijing Guoan’ın Barcelona’ya 40 milyon Euro, milli futbolcuya ise 15 milyon Euro teklif ettiğini ileri sürdü.
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Sport gazetesinin kapağında yer alan haberde, Arda ile ilgilenen tek takımın Beijing olmadığı ve Guangzhou Evergrande’nin de milli yıldıza teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
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Geçtiğimiz günlerde İspanya’nın bir diğer önemli gazetesi El Mundo Deportivo, 29 yaşındaki yıldızın bu sezonki formu ile birlikte Çin ve Avrupa kulüpleri için cazip bir seçenek haline geldiğini yazmıştı.
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Barcelona ile bu sezon 19 maça çıkan ve 11 gol, 7 asistlik performans sergileyen Arda Turan, Lionel Messi ve Luis Suarez’in ardından takımın en golcü 3. oyuncusu konumunda bulunuyor.