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FUTBOL

Galatasaray'da Yasin-Chedjou-Hamit kararı

29 Aralık 2016 Perşembe, 13:47:01

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    Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray, gruptan çıkma şansını da ciddi anlamda zora soktu.

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    Ayrıca mücadelede Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmeleri, Sarı Kırmızılı takımdaki disiplin ve otorite sorunu tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. 

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    Yasin ve Chedjou'nun adeta kasıtlı bir şekilde kart görmeleri teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de yönetimin de tepkisini çekti.

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