FUTBOL
Galatasaray'da Yasin-Chedjou-Hamit kararı
29 Aralık 2016 Perşembe, 13:47:01 | Güncelleme: 18:25:56
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Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a 3-2 yenilen Galatasaray, gruptan çıkma şansını da ciddi anlamda zora soktu.
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Ayrıca mücadelede Chedjou ve Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmeleri, Sarı Kırmızılı takımdaki disiplin ve otorite sorunu tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.
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Yasin ve Chedjou'nun adeta kasıtlı bir şekilde kart görmeleri teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de yönetimin de tepkisini çekti.
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İki futbolcu kupa maçında gördükleri gereksiz kart yüzünden Torku Konya lig mücadelesinde olmayacak. Bu maçta sarı kart cezalısı olan Bruma'nın olmayacak olması da ayrı bir handikap...
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Galatasaray Futbol A.Ş. Yönetim kurulu olağanüstü toplandı!
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Futbol A.Ş. Yönetiminin Yasin ve Chedjou'ya 100 Bin Euro'dan az olmamak üzere para cezası vermesi kesinlik kazandı.
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Bu kararı Galatasaray Yönetimi de kesin olarak onayacak.
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Ücretinin artışını talep eden Yasin Öztekin'in ücreti kesinlikle artırılmayacak, menajerine gitmek isterse oyuncuya 'kulüp bul' mesajı verilecek.
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Afrika Kupası'na gidecek olması yüzünden gördüğü kırmızı kartın Konya maçına etkisi olmayacak olan Chedjou ise eğer kulüp bulursa devre arasında gönderilicek.
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Aksi halde sezon sonunda kesin olarak yollar ayrılacak.
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Afrika Kupası dönüşü Chedjou'nun takımla antrenmana alınmayıp, A2 Takımı ile antrenmana çıkacak.
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Galatasaray'da 4 sezonunu geçirmesine rağmen uzun süreli sakatlıklarla bir türlü bekleneni veremeyen Hamit Altıntop da topun ağzına geldi.
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Geçen yıl tek bir maç oynamamasına rağmen, bu sezon maç başı ücret ile 1 yıl daha takımda kalan Hamit Altıntop da Tuzla maçında bardağı taşırdı.
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Kötü futbolunun yanı sıra yenilen gollerde pay sahibi olan Hamit'in aynı zamanda Tuzlaspor'un ortaklarından biri olması dünkü maçtaki futbolunu daha da tartışılır hale getirdi.
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Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar Hamit Altıntop'a ağır tepkiler göstererek, takımla ilişiğinin hemen kesilmesini istediler.
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Hamit Altıntop'un sözleşmesi de yeniden gözden geçirilecek ve yapılabilecek transferlere göre devre arasında sözleşmesinin feshi söz konusu olacak. (DHA)
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TWITTER'DA YAZILANLAR
- Yasin'in kırmızısı Chedjou'dan da kötü. Atılmak için iki pozisyon üst üste uğraştı. Bu adamlar bu kulüpten ekmek yiyor, deli olacağım deli!
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- Galatasaray yönetiminin gideceği yok onu biliyoruz da Jor, Chedjou, Yasin ve Hamit bir an önce defolup gitmeli yetti.
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- Chedjou ve Yasin'de devre arasında gönderilmeli. Bu kadar disiplinden uzak oyuncu bu formayı giymemeli..
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- Chedjou'nun Tuzlaspor maçında yaptığı kasıtlı ve insafsız faulun insanlıkla hiçbir ilgisi yoktu. Bunlara Galatasaray forması layık değil.
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- Chedjou-Yasin bunların bu rahatlığı nerden geliyor!!!
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- Takımın başında gerçek bir hoca olsa ne Chedjou o hareketi yapabilir, ne de Yasin. Takım üzerinde gram ağırlığı yok adamın.
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- Chedjou ve Yasin'e iyi bir para cezası verilsin hocada hemen ilk uçakla yollansın bence
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- Chedjou bir daha Galatasaray forması giymemeli
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- Riekerink, Hamit, Chedjou derhal gönderilmeli. Ama en önden Rikerink
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- Chedjou, Hamit, Josue ve Cavanda halısahada bizim kadroda yer bulamaz ama adamlar Galatasaray'da ilk 11 maça çıkıyor
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- Chedjou ya en ağır ceza verilmeli, Hamit Florya'ya dahi sokulmamalı