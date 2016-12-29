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Galatasaray'dan KAP'a Riva ve Florya açıklaması

Galatasaray, Riva ve Florya projeleri için minimum 508 milyon lira gelir elde edeceğini KAP’a bildirdi

29 Aralık 2016 Perşembe, 14:57:11 Güncelleme: 15:18:39

Galatasaray, Riva ve Florya projeleri için minimum 508 milyon lira gelir elde edeceğini KAP’a bildirdi.

Galatasaray’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.(Emlak GYO) ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait toplam yüzölçümü 1.098.649,18 m2 olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol, 27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır.

Emlak Konut GYO’nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır.

İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin % 80’i Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne, % 20’si Emlak Konut’a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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YORUMLAR 1
  • Misafir 26 dakika önce
    Yaklaşık 145 milyon dolar eder o da borcu kapatmaz ve elde bir şey olmadan kalır Galatasaray!!
  • Misafir 57 dakika önce
    Satin nasilsa bişi birakmadiniz
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