Antalyaspor, İnkoom ve Rennie ile yollarını ayırıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosunda yabancı futbolcu sayısının fazlalığını toplantılarda dile getiren teknik direktör Rıza Çalımbay, 2 futbolcunun biletini kesti. Göreve geldikten sonra kadroda şans vermediği futbolculardan Samuel İnkoom ile Amadaiya Rennie'nın sözleşmelerinin karşılıklı fesh edilmesi için yönetim futbolcularla görüşmelere başladı. Antalyaspor yönetiminin devre arası kamp çalışmalarının başlayacağı 3 Ocak'a kadar 2 futbolcusuyla yollarını ayırmayı planladığı öğrenildi.

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