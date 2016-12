Fenerbahçe: 6 - Menemen Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... FENERBAHÇE-MENEMEN BELEDİYESPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye Kupası'nda C Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u ağırladı.



38'de Fernandao muhteşem bir rövaşatasıyla öne geçti: 1-0. 41. dakikada Skrtel, Sarı-Lacivertliler'i soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle götürdü.



Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Caner'in sağdan yerden ortasına ceza alanı içerisinde Fernandao vuruşunu yaptı ve skor 3-0 oldu. İki dakika sonra Samed Karakoç savunmanın hatası sonrası Fenerbahçe adına durumu 4-0'a getirdi.



78'de Fernandao hat-trick yaparken, 84. dakikada Stoch maçın skorunu ilan etti ve Fenerbahçe sahadan 6-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki puanını 7'ye çıkarırken, Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.





FENERBAHÇE: 6 - MENEMEN BELEDİYESPOR: 0

ÜlkerÜmit Öztürk, Asım Yusuf Öz, Uygar BebekFabiano, Şener Özbayraklı, Skrtel (Dk. 77 Yiğithan Güveli), Neustaedter, İsmail Köybaşı, Caner Koca (Dk. 72 Erdi Can Şehit), Ozan Tufan, Ramazan Civelek (Dk. 68 Muhammed Samed Karakoç), Stoch, Salih Uçan, FernandaoAmir Güren, Efe Karaoğlu, Veli Çetin, İbrahim Dağaşan, Yasin Güreler (Dk. 74 Alberk Koç), Ertuğrul Arslan, Murat Erdemir, Mert Hakan Yandaş, Abdullah Topkara, Erman Kılıç (Dk. 46 Mustafa Şen) Gökhan Ünal (Dk. 46 Ahmet Arı)Dk. 37, Dk. 67 ve Dk. 78 Fernandao, Dk. 41 Skrtel, Dk. 70 Muhammed Samed Karakoç, Dk. 84 Stoch (Fenerbahçe)Dk. 39 Ertuğrul Arslan, Dk. 45 İbrahim Dağaşan (Menemen Belediyespor), Dk. 47 Neustaedter, Dk. 62 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)Fenerbahçe Fernandao'nun şık golüyle öne geçti. Ceza sahasında Salih Uçan'ın pasında altıpas önündeki Brezilyalı forvet, röveşata vuruşuyla topu filelere yolladı: 1-0.Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Stoch'un soldan kullandığı köşe atışında top, altıpas üzerinde sekerek arka direğe gitti. Kimsenin müdahale edemediği topu, arka direkte Skrtel ağlara gönderdi: 2-0.ceza sahasında Fernandao'nun şutunda top kaleci Amir Güren'den döndü. Dönen topu kontrol eden Salih Uçan, şık çalımının ardından topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına düştü. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu bu kez ceza sahasının sağında önünde bulan Stoch'un şutunda, kaleci Amir meşin yuvarlağı kornere çeldi.Fernandao farkı 3'e çıkardı. Soldan Caner Koca getirdiği topu yerden ceza sahasına ortaladı. Kale sahasının önündeki Brezilyalı futbolcu tek vuruşla kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti: 3-0.Muhammed Samed Karakoç oyuna girdikten 2 dakika sonra golü buldu. Fernandao'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Stoch, topu yerden kale sahasına yolladı. Savunmada İbrahim Dağaşan'ın sektirdiği topla buluşan Muhammed Samed, müsait durumda topu filelere yolladı: 4-0.Fernandao "hat-trick" yaptı. Karşı karşıya kaldığı kaleci Amir Güren'i geçen Fernandao, topu boş filelere gönderdi: 5-0.Stoch farkı 6'ya çıkardı. Ozan Tufan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Stoch, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 6-0.Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor karşısında, takımında 7 değişiklik yaptı. Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümün son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın 11'inde rotasyona gitti. Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında da forma giydi.Trabzonspor maçında görev yapan Volkan Demirel, Simon Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza, Moussa Sow, Alper Potuk ve Jeremain Lens, kupa karşılaşmasında 11'de bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Advocaat, Fabiano Riberio, Martin Skrtel, Caner Koca, Salih Uçan, Ozan Tufan, Ramazan Civelek ve Miroslav Stoch'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Savaş Polat, Muhammed Samed Karakoç, Yiğithan Güveli ve Erdi Can Şehit yer aldı.Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçına sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi. Ülker Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin tamamına yakını boş kaldı. Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta bine yakın sarı-lacivertli taraftar bulundu. İzmir ekibinin yaklaşık 150 taraftarı da maçı deplasman tribününden izledi.