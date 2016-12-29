Fenerbahçe: 6 - Menemen Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

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Türkiye Kupası'nda C Grubu'nun 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u ağırladı.



38'de Fernandao muhteşem bir rövaşatasıyla öne geçti: 1-0. 41. dakikada Skrtel, Sarı-Lacivertliler'i soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle götürdü.



Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Caner'in sağdan yerden ortasına ceza alanı içerisinde Fernandao vuruşunu yaptı ve skor 3-0 oldu. İki dakika sonra Samed Karakoç savunmanın hatası sonrası Fenerbahçe adına durumu 4-0'a getirdi.



78'de Fernandao hat-trick yaparken, 84. dakikada Stoch maçın skorunu ilan etti ve Fenerbahçe sahadan 6-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Fenerbahçe gruptaki puanını 7'ye çıkarırken, Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.





FENERBAHÇE: 6 - MENEMEN BELEDİYESPOR: 0

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

MAÇTAN NOTLAR

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