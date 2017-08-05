Süper Kupa finali Samsun Stadı'nda

33 bin 919 seyirci kapasiteli Samsun Stadı yarın oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçına ev sahipliği yapacak.
29 Temmuz'da Samsunspor-Ankaragücü maçıyla açılan stat, Süper Kupa finaliyle sezonun açılışını yapacak.
Trabzon'dan sonra bölgede hizmete girecek ikinci yeni stat olacak tesisin çatısı, Karadeniz dalgalarını yansıtacak şekilde yapıldı.
TOKİ tarafından yapılan, 140 bin metrekarelik alana sahip stadın temeli 4 Ağustos 2013'te atıldı.
Çimleri alttan ısıtmalı olacak statta alışveriş merkezi, localar, restoranlar, amatör kulüplere tahsis edilecek antrenman sahaları ve ofisler bulunacak.