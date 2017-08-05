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FUTBOL

Süper Kupa finali Samsun Stadı'nda

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:58:55

  • 1 Süper Kupa finali Samsun Stadı'nda
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    33 bin 919 seyirci kapasiteli Samsun Stadı yarın oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçına ev sahipliği yapacak.

  • 2 Süper Kupa finali Samsun Stadı'nda
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    29 Temmuz'da Samsunspor-Ankaragücü maçıyla açılan stat, Süper Kupa finaliyle sezonun açılışını yapacak.

     

  • 3 Süper Kupa finali Samsun Stadı'nda
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    Trabzon'dan sonra bölgede hizmete girecek ikinci yeni stat olacak tesisin çatısı, Karadeniz dalgalarını yansıtacak şekilde yapıldı.

     

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  • 4 Süper Kupa finali Samsun Stadı'nda
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    TOKİ tarafından yapılan, 140 bin metrekarelik alana sahip stadın temeli 4 Ağustos 2013'te atıldı. 

  • 5 Süper Kupa finali Samsun Stadı'nda
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    Çimleri alttan ısıtmalı olacak statta alışveriş merkezi, localar, restoranlar, amatör kulüplere tahsis edilecek antrenman sahaları ve ofisler bulunacak.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 26
  • Misafir 07 Nisan 2017 Cuma 21:22
    Türkiye'de her şehirde çifte yeni stad yapılırken; Türkiyenin 3.büyük şehri İzmir'de maç yapacak stad yok !! Takımlar Manisa,Aydın da maç yapar oldular.
  • Misafir 07 Nisan 2017 Cuma 15:16
    sahada futbol yok seyirci yok ama mis gibi stadlar yapiliyor.kulup başkanlari birazda takımlarına baksin artıkkk
  • Misafir 07 Nisan 2017 Cuma 13:33
    BİZLERE STADYUM LAZIM DEĞİL İŞ LAZIM AŞ LAZIMM
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