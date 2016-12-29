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Asım Örem
FUTBOL

Trabzonspor'da Asım Örem istifa etti

Trabzonspor'da kulüp basın sözcüsü Asım Örem, yönetim kurulundan istifa etti

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:31:43 Güncelleme: 16:38:41

Asım Örem, yaptığı açıklamada, kulübe istifa dilekçesini gönderdiğini bildirdi.

İstifa dilekçesinde, spora ve futbola emek vermiş bir geçmişi olduğuna değinen Örem, şunları kaydetti:

"30 yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onurla üstlendiğim Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinde tarafıma verilen basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü ve sportif icra kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışı ile gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır."

Kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duyduğuna işaret eden Örem, "Yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağımdan dolayı Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.

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