Şanlıurfaspor: 0 - Osmanlıspor: 3 | MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HT SPOR ARENA'DA... ŞANLIURFASPOR - OSMANLISPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmada golleri 53'te Muhammed, 79'dan Musa Çağıran(pen) ve 85'te Erdal Kılıçaslan kaydetti.
Puanını 9'a çıkaran Osmanlıspor avarajla liderliğe yükseldi. Şanlıurfaspor ise 9 puanda kaldı.
ŞANLIURFASPOR: 0 - OSMANLISPOR: 3
STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu
ŞANLIURFASPOR: Tomic, Artun Akçakın (Abdulaziz Solmaz dk. 58), Askar, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer (Muhammet Beşir dk. 76), Batuhan Karadeniz (Fortes
dk. 67), Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Şaban Özel
OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Koray Altınay (Andıja dk. 83), Mehmet Güven, Webo (Umar dk. 73), Erdal Kılıçarslan, Prochanza, Dzon (Regattin dk. 78), Muhammed Bayır, Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Maher
GOLLER: Muhammed Bayır (dk. 53), Musa Çağıran (dk. 78 pen.), Erdal Kılıçaslan (dk. 85) (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Şaban Özel (Şanlıurfaspor)
MAÇTAN POZİSYONLAR
19. dakikada İzzet Yıldırım'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
21. dakikada Hüseyin Kala'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşu dışarı gitti.
36. dakikada Dzon'un pasında topla buluşan Webo'nun sert vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
53. dakikada topla birlikte soldan ceza sahasına giren Muhammed Bayır, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-0
70. dakikada defansta Halil Köçer'in takım arkadaşına göndermek istediği topta araya giren Maher, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Tomic yatarak meşin yuvarlağı almayı başardı.
77. dakikada Erdal Kılıçaslan'ın ceza sahası dışından şutunda top Şaban Özel'in koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Musa Çağıran topu filelere gönderdi. 2-0
85. dakikada Regattin'in köşe vuruşunda ceza sahasının içinde topla buluşan Erdal Kılıçaslan'ın yerden vuruşu filelere gitti: 3-0.
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