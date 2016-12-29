Şanlıurfaspor: 0 - Osmanlıspor: 3 | MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HT SPOR ARENA'DA... ŞANLIURFASPOR - OSMANLISPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada golleri 53'te Muhammed, 79'dan Musa Çağıran(pen) ve 85'te Erdal Kılıçaslan kaydetti.

Puanını 9'a çıkaran Osmanlıspor avarajla liderliğe yükseldi. Şanlıurfaspor ise 9 puanda kaldı.

ŞANLIURFASPOR: 0 - OSMANLISPOR: 3

MAÇTAN POZİSYONLAR

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER

GAP ArenaÖzgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem HanoğluTomic, Artun Akçakın (Abdulaziz Solmaz dk. 58), Askar, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer (Muhammet Beşir dk. 76), Batuhan Karadeniz (Fortesdk. 67), Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Şaban ÖzelHakan Arıkan, Koray Altınay (Andıja dk. 83), Mehmet Güven, Webo (Umar dk. 73), Erdal Kılıçarslan, Prochanza, Dzon (Regattin dk. 78), Muhammed Bayır, Musa Çağıran, Numan Çürüksu, MaherMuhammed Bayır (dk. 53), Musa Çağıran (dk. 78 pen.), Erdal Kılıçaslan (dk. 85) (Osmanlıspor)Şaban Özel (Şanlıurfaspor)İzzet Yıldırım'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.Hüseyin Kala'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşu dışarı gitti.Dzon'un pasında topla buluşan Webo'nun sert vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.topla birlikte soldan ceza sahasına giren Muhammed Bayır, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-0defansta Halil Köçer'in takım arkadaşına göndermek istediği topta araya giren Maher, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Tomic yatarak meşin yuvarlağı almayı başardı.Erdal Kılıçaslan'ın ceza sahası dışından şutunda top Şaban Özel'in koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.penaltı atışını kullanan Musa Çağıran topu filelere gönderdi. 2-0Regattin'in köşe vuruşunda ceza sahasının içinde topla buluşan Erdal Kılıçaslan'ın yerden vuruşu filelere gitti: 3-0.