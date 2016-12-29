TFF 1. LİG HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Osmanlıspor
FUTBOL

Şanlıurfaspor: 0 - Osmanlıspor: 3 | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Osmanlıspor, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-0 yendi. Karşılaşmanın detayları HTSPOR ARENA'da...

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:53:20 Güncelleme: 18:36:08

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI HT SPOR ARENA'DA... ŞANLIURFASPOR - OSMANLISPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu maçında Osmanlıspor, Şanlıurfaspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada golleri 53'te Muhammed, 79'dan Musa Çağıran(pen) ve 85'te Erdal Kılıçaslan kaydetti.

Puanını 9'a çıkaran Osmanlıspor avarajla liderliğe yükseldi. Şanlıurfaspor ise 9 puanda kaldı.



ŞANLIURFASPOR: 0 - OSMANLISPOR: 3

STAT: GAP Arena
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Mehmet Cem Hanoğlu

ŞANLIURFASPOR: Tomic, Artun Akçakın (Abdulaziz Solmaz dk. 58), Askar, Hüseyin Kala, İzzet Yıldırım, Kağan Söylemezgiller, Halil Köçer (Muhammet Beşir dk. 76), Batuhan Karadeniz (Fortes
dk. 67), Cemil Adıcan, Fevzi Özkan, Şaban Özel
OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Koray Altınay (Andıja dk. 83), Mehmet Güven, Webo (Umar dk. 73), Erdal Kılıçarslan, Prochanza, Dzon (Regattin dk. 78), Muhammed Bayır, Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Maher

GOLLER: Muhammed Bayır (dk. 53), Musa Çağıran (dk. 78 pen.), Erdal Kılıçaslan (dk. 85) (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Şaban Özel (Şanlıurfaspor)

MAÇTAN POZİSYONLAR
19. dakikada İzzet Yıldırım'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
21. dakikada Hüseyin Kala'nın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Batuhan Karadeniz'in kafa vuruşu dışarı gitti.
36. dakikada Dzon'un pasında topla buluşan Webo'nun sert vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
53. dakikada topla birlikte soldan ceza sahasına giren Muhammed Bayır, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 1-0
70. dakikada defansta Halil Köçer'in takım arkadaşına göndermek istediği topta araya giren Maher, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Tomic yatarak meşin yuvarlağı almayı başardı.
77. dakikada Erdal Kılıçaslan'ın ceza sahası dışından şutunda top Şaban Özel'in koluna çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Musa Çağıran topu filelere gönderdi. 2-0
85. dakikada Regattin'in köşe vuruşunda ceza sahasının içinde topla buluşan Erdal Kılıçaslan'ın yerden vuruşu filelere gitti: 3-0.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Peki Şanlıurfa - Osmanlıspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
FUTBOL

Osmanlıspor, kupada lidere konuk olacak!
Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta maçları
FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. hafta heyecanı
Cüneyt Çakır'dan şoke eden karar
FUTBOL

Çakır'dan şoke eden karar
Çaykur Rizespor: 0 - Osmanlıspor: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL

Osmanlı son nefeste!