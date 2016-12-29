KAYSERİSPOR HABERLERİ
29 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Ertuğrul Sağlam
FUTBOL

Kayserispor Ertuğrul Sağlam için gün sayıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlük için görüşülen Ertuğrul Sağlam isminin 1-2 gün içinde netlik kazanacağı öğrenildi

29 Aralık 2016 Perşembe, 17:58:02 Güncelleme: 18:05:28

Kayserispor'da Hakan Kutlu'nun 6 Aralık tarihinde istifasının ardından boşalan teknik direktörlük görevini Kayserispor Altyapı Sorumlusu Ertuğrul Seçme yürütüyordu. Geçtiğimiz hafta yapılan olağanüstü kongrede Kayserispor Kulüp Başkanlığı'na Ahmet Yıldız'ın gelmesinin ardından teknik direktör görüşmeleri hız kazandı. 2005-2007 yılları arasında da takımı çalıştıran Ertuğrul Sağlam isminde yoğunlaşan yönetim, başarılı teknik adam ile temasa geçti.

Sağlam ile görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, Kulüp Başkanı Ahmet Yıldız, "1-2 gün içinde netlik kazanacak" dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
2016 yılının unutulmaz olayları
DİĞER

Dünyaca ünlü isim dopingli çıktı
Nurgül Yeşilçay: Neyini beğenmedin oğlumun?
MAGAZİN

Nurgül Yeşilçay: Neyini beğenmedin oğlumun?
Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah anlaşmalı boşanacak
MAGAZİN

Boşanma davasında sürpriz gelişme!

2016 yılının magazin olayları
MAGAZİN

Ve beklenen haber geldi