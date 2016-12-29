Bursaspor: 1 - Aydınspor 1923: 1

BURSASPOR: 1 - AYDINSPOR 1923: 1
STAT: Bursa Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Murat Özcan, Alpaslan Dedeş, Gökmen Olgaç
BURSASPOR: Mert Günok, Mert Örnek, Faty, Ertuğrul Ersoy, Bünyamin Kasal, Merter Yüce, Gökhan Berkay Yıldız (Dk. 90+1 İsmail Can Çavuşluk), John (Dk. 64 Sinan Bakış), Deniz Yılmaz, Sercan Yıldırım (Dk. 85 Necid), Kubilay Kanatsızkuş
AYDINSPOR: 1923: Evren Özyiğit, Ömer Karancı, İsmail Hacıhafızoğlu, Erdi Bakırcı, Serkan Özdemir, Şamil Ünal, Gürcan Gözüm (Dk. 53 Veysi Sarsılmaz), Berat Ali Genç, Oğuzhan Kayar (Dk. 87 Haluk Türkeri), Vedat Budak, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 90+5 Emre Çelik)
GOLLER: Dk. 42 Sercan Yıldırım (Bursaspor), Dk. 62 Berat Ali Genç (Aydınspor 1923)
KIRMIZI KART: Dk. 36 Ömer Karancı (Aydınspor 1923)
SARI KARTLAR: Dk. 18 Sercan Yıldırım, Dk. 45 Mert Örnek (Bursaspor), Dk. 37 Vedat Budak, Dk. 39 Erdi Bakırcı, Dk. 82 Şamil Ünal (Aydınspor 1923)
MAÇTAN POZİSYONLAR
36. dakikada Aydınspor 1923'ün futbolcusu Ömer Karancı, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
42. dakikada Bursaspor öne geçti. Yeşil-beyazlı takımın atağında, Deniz Yılmaz'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sercan Yıldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
62. dakikada Aydınspor 1923 beraberliği yakaladı. Savunmanın arkasına atılan uzun topla sağ kanatta buluşan Vedat Budak, meşin yuvarlağı ceza sahasında müsait durumda bulunan Berat Ali Genç'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.