Yapılan görüşmelerin ardından, Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.



SIGTHORSSON GİTTİ

Sigthorsson, Hamit ve Chedjou ile ikinci yarıda devam etmeyecek Galatasaray Kulübü, sezon başında Nantes'dan kiraladığı Sigthorsson'un sözleşmesini feshettiğini resmen açıkladı.



Sarı-Kırmızılılar'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1.180.000 Euro yerine 400.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir."



YASİN VE CHEDJOU'YA AĞIR CEZA

Bu arada Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün yapılan Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in de tepkisini alan futbolcular Yasin Öztekin ile Aurelien Chedjou'ya ağır bir ceza kesti.



Kulüp yetkilileri, yapılan toplantıda bu oyunculara uygulanacak para cezasının 250 biner Euro olmasının kararlaştırıldığını aktardı.

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