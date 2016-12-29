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Oleksandr Rybka
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Oleksandr Rybka, Kardemir Karabükspor'da!

Kardemir Karabükspor, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından kaleci Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzaladı

29 Aralık 2016 Perşembe, 21:47:45 Güncelleme: 21:49:15

Kırmızı-mavili kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül, Ukraynalı milli futbolcuyla ön protokol yaptıklarını, 29 yaşındaki kalecinin en kısa sürede takıma katılacağını söyledi.

Rybka'nın Kardemir Karabükspor'a faydalı olacağına inandığını vurgulayan Gül, "Oleksandr Rybka ile 2 yıllık ön protokol imzaladık. Futbolcu, takımın Antalya kampına katılacak. Transfer dönemi başladığında resmi imzalar atılacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

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