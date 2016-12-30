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FUTBOL

Emre Belözoğlu'ndan bomba transfer gafı!

29 Aralık 2016 Perşembe, 23:10:23

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    Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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    İşte milli futbolcuların açıklamalarından satırbaşları...

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    Son günlerde Çin'e gideceği konuşulan Arda Turan konu hakkında "Çin'den teklif geldiği konuşulduğu söyleniyor...

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