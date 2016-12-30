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BURAK YILMAZ: "BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE"



"Beşiktaş bir adım önde. Ama Fenerbahçe son zamanlarda geldi. 5 puan bir şey değil. Fikstüre baktığınızda Fenerbahçe 2 tane içeride. Galatasaray 2 tane çok zor deplasman. Beşiktaş'ın bir tane zor deplasmanı var. Beşiktaş önde ama Fenerbahçe de geldi. Galatasaray'ın fikstür zorluğu var.