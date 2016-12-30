29 Aralık 2016 Perşembe, 23:10:23 | Güncelleme: 30 Aralık 2016 Cuma, 00:12:27
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Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, NTV Spor'da yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
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İşte milli futbolcuların açıklamalarından satırbaşları...
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Son günlerde Çin'e gideceği konuşulan Arda Turan konu hakkında "Çin'den teklif geldiği konuşulduğu söyleniyor...
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Benim haberim yok, bu iş böyledir zaten. Dünyanın en büyük kulübündeyim" ifadelerini kullandı.
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Arda ayrıca Barcelona'daki günlerini de anlatırken "Ben Barcelona için önemli bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. İnsanlar isteseler de, istemeseler de buna saygı duymayı öğrenecek...
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Bizde 24 oyuncu da kendini o takımın ilk 11 oyuncusu gibi hissediyor. Bir bakarsın en önemli maçta 11'desin, bir maçta kadroda olmazsın...
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Bizde 24 kişilik bir futbolcu grubu var, kupaları kazanmaya çalışan... Ben de bu takımın bir parçası olduğum için mutluyum" dedi.
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BURAK YILMAZ: "DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM" Beijing Guoan forması giyen Burak Yılmaz da geleceği hakkında konuşurken "Ben net söyledim, Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum...
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Anlamıyorum zaten, gelince 'git', gidince 'gel' diyorlar" şeklinde konuştu.
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EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ARDA TURAN YORUMU
Medipol Başakşehir'de başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu da Arda Turan ile ilgili açıklamalarda bulunurken; "Barcelona Arda'yı gönderdiğinde, yerine koyacağı oyuncuyu kolay kolay bulamaz. Ben böyle düşünüyorum" dedi.
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EMRE'DEN ARDA İÇİN 'ÇİN POTU'' GELDİ...
Rıdvan Dilmen'in, "Emre kaç yıl daha oynar?" sorusuna Burak Yılmaz, "Şimdi Premier Lig hedefimiz var" dedi.
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Ancak o esnada Emre Belözoğlu, hakkında Çin'e transfer olacak haberleri çıkan Arda'yı da işin içine katarak, "Bu iki arkadaşımız beni Çin'e götürecekler" ifadesini kullandı.
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Rıdvan Dilmen'in, "İki arkadaşımız derken" sözünü söylemesi üzerine de Emre Belözoğlu, "Pardon" dedi.
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Burak Yılmaz ise Emre Belözoğlu'nun bu sözü için "Pot kırdı" ifadelesini kullandı.
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EMRE'DEN FATİH TERİM'E...
Fatih Terim'e de mesaj yollayan Emre, "Her futbolcu gibi ben de davet bekliyorum. İhtiyaç olursa, hoca çağırır zaten. Milli Takım'ın iyi bir jenerasyon yakaladığını düşünüyorum...
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Kaybettiğimiz puanları da telafi edip, turnuvaya gideceğimizi düşünüyorum. Milli Takım'da genç oyuncularla beraber, başka güzel bir hava yakalandı" ifadelerini kullandı.
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Arda Turan da, Emre Belözoğlu'nu milli takımda görmek istediklerini kaydederken, "Emre Belözoğlu, milli takımda bizim yanımızda olursa mutlu oluruz" dedi.
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ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ...
Arda Turan, Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşurken mutlu sona hangi takımın yakın olduğunu da belirttiler.
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ARDA TURAN: "BEŞİKTAŞ'IN DAHA ÇÖZÜMCÜ OYUNCULARI VAR"
"3 büyük takım sürekli maçlarını kazanamayacağı için Başakşehir'in sonuna kadar götüreceğini düşünüyorum. Oynadıkları oyun ve sistemden dolayı...
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Beşiktaş hariç büyükler her maçını kazanacak gibi durmuyor. Beşiktaş daha iyi oynayan, daha etkili, daha çözümcü oyuncuları var. Favori Beşiktaş, sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe...
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Enteresan bir lig olacak gibi geliyor bana. 4 kulüp de sonuna kadar gidebilir. 70 ve 72 puanlarda şampiyonluk gelir. Bizde 79 oldu. Favorim Beşiktaş veya Başakşehir. Ancak Galatasaray'ın olmasını isterim."
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BURAK YILMAZ: "BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE"
"Beşiktaş bir adım önde. Ama Fenerbahçe son zamanlarda geldi. 5 puan bir şey değil. Fikstüre baktığınızda Fenerbahçe 2 tane içeride. Galatasaray 2 tane çok zor deplasman. Beşiktaş'ın bir tane zor deplasmanı var. Beşiktaş önde ama Fenerbahçe de geldi. Galatasaray'ın fikstür zorluğu var.
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EMRE BELÖZOĞLU: TALISCA OLSAYDI BEŞİKTAŞ 6-8 PUAN DAHA FAZLA ALIRDI
"Ligin her zaman 2. yarısı daha zor olur. Düşen takımlar, şampiyonluğa oynayan takımlar... Veya mukavelesi biten oyuncular.. Bir sürü parametresi var bunun. Kendimce, oyuncu grubu birazcık daha önde oynamayı, geçmişte bu tecrübesi olan oyunculara yönelik bir transfer politikası olursa, biz de yarışın içinde olabiliriz...
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Beşiktaş da Talisca'nın, belki Caner iyileşir mi?... Bazı oyuncular var ki; sezon başı itibariyle Talisca olsaydı, Beşiktaş'ın şu anda 6-8 puan daha fazla olabilirdi. Bana göre favori Beşiktaş."