Dick Advocaat'tan Beşiktaş ve Mehmet Ekici yorumu!

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısına katılan Advocaat, "Kazanmak ve kupada devam etmek istiyorduk. Güzel goller attık. Daha da fazla atabilirdik, 6 gol bulduk. Sonuçtan memnunum. Zor hava şartlarında mücadele ettik" diye konuştu.



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda olası bir Beşiktaş derbisi için Advocaat, "Ne kadar çok derbi o kadar iyidir. Derbiler futbol ve oyuncular için iyidir" diye konuştu.



Advocaat, Trabzonsporlu Mehmet Ekici ile sarı-lacivertli futbolcu Aatif Chahechouhe'nin takas edileceği yönündeki haberlerle ilgili soruya, "Bir şey tamamen 'evet' ya da 'hayır' olmadan emin olamam. Bir görüş belirtmemin çok anlamı yok. Yüzde 100 'evet' ya da 'hayır' olmadıkça bir şey söylemenin manası yok" cevabını verdi.



Fernandao'nun performansının transfer önceliğini etkileyip etkilemeyeceğiyle ilgili sorulan soruya ise Advocaat, "Bu tarz dedikodular her zaman olur. Birçok dedikodu duyuyoruz ama Fernandao Fenerbahçe'nin futbolcusu. Yavaş yavaş doğru fizik formu yakalıyor. Bunu hepimiz görebiliyoruz. Yaptığı işten de keyif alıyor. Biz merkez forvet oyuncusu bakmıyoruz" şeklinde cevap verdi.



Hollandalı teknik adam, "2017'nin sonunda da sizi burada görebilecek miyiz?" sorusu karşısında, "Öncelikle 2017 yılında herkesin hak ettiği barış içinde olan bir dünyada yaşamasını istiyorum. Herkesin uzun yaşayacağı bir hayat olur umarım. Futbol kısmına gelince, bu benim mesleğim. Bilemezsiniz ne kadar uzun süreceğini. Bu yarın da olabilir, 6 ay sonra da. Henüz bilmiyorum ama benim sözleşmem 6 ay sonra bitiyor" ifadelerini kullandı.



Süper Lig'in ikinci bölümüne iki iç saha maçıyla başlayacaklarını hatırlatan Advocaat, ilk maçların heyecanlı olacağını sözlerine ekledi.



SUAT KAYA: "BİZİM İÇİN KUPA BİTTİ"

Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, kupada umutlarının kalmadığını ifade etti.



Fenerbahçe karşısında sadece 38 dakika dikkatli olabildiklerini anlatan Kaya, "Bizim için kupa bitti. Oyuncularım tecrübe edindi. Fenerbahçe'ye kupa yolunda başarılar diliyorum. Hedefimiz iyi dinlenmeden sonra ikinci yarıya şampiyonluk için hazırlanmak olacak" şeklinde konuştu.





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