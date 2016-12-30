Fenerbahçe'nin genç yıldızı Salih Uçan, 6-0 kazandıkları Menemen Belediyespor maçının sert açıklamalar yaptı.



Salih Uçan, sezonun ilk yarısında çok az oynamasıyla ilgili olarak, "Sezona çok iyi başladım. Kampı iyi geçirdim. Ondan sonra Monaco maçlarını iyi çıkardım. Ligde biraz kötü oynadım, yeni hoca geldi, hoca da sonuç almak istiyordu. Zorya'da berabere kaldık, Başakşehir'e yenildik, Alanya beraberliği, Bursa mağlubiyeti... 1-2 maç orada kötü oynadım, hoca beni dışarıda bıraktı. Ben iyi çalışıyorum. 'Salih oynamıyorsa, çalışmıyor' algısına gerek yok. Böyle bir şey yok. Ben her zaman çalışıyorum. 'Salih az çalışıyor' diyenler, Samandıra'nın içini bilmiyordur. Yorum yapmak çok kolay. Kupada 4. asistim oldu. Elimden geleni yapıyorum. Kupada oynayıp, ligde kadro dışı kalmak hoş olmuyor. Devre arası şimdi, kamp geliyor. İyi çalışacağız, biz Fenerbahçe'yiz, tekrar birinci sıraya gelmek istiyoruz" diye konuştu.



"TRANSFER HABERLERİNİN TAMAMI YALAN"

Transfer iddiaları için de konuşan genç oyuncu, "Ben bu tarz haberlerden etkilenecek biri değilim. Bu tarz haberler beni etkilemiyor. Haberler çıkıyor, oynamıyorsun, kötü oluyor. İnsanların da beklentisi "Olmadı, oynamıyor" oluyor. Haberlerin tamamı A'dan Z'ye yalan. Kiralık gidiyor, isteyenler olacaktır diyecekler, yalan bunlar. Bize gelen bir transfer teklifi de yok" ifadelerini kullandı.



FERNANDAO'DAN MOUSSA SOW'A: O BENİM HOCAM OLABİLİR

Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao ise hat-trick yaptığı Menemen Belediyespor maçının ardından yaptığı açıklamada "Mutluyum. Kendimi çalışmamın bir meyvesi attığım 3 gol. Kendimi odaklayarak bu noktaya geldim. Tanrı'ya şükrediyorum bana verdikleri için. Şu an önümüzde bir tatil var, şimdi bu tatilin tadını çıkaracağız" dedi.



Brezilyalı golcü, Moussa Sow gibi röveşeta golü atması hakkında ise "Bu anlamda yeteneklerimiz kıyas kabul etmez. Benim hocam olabilir Sow. Onun attığı goller, çok fazla sayıya ulaştı. Tanrı'ya şükür ben de ona benzer bir gol attım, mutluyum bunun için" diye konuştu.

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