3 | 5

SALİH DURSUN ARTI 2 MİLYON EURO

Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Kamerunlu yıldız için Antalyaspor ile ilk teması kuran Aslan’ın kurmayları, hem Akdeniz ekibinin yönetiminden hem de golcü oyuncudan olumlu cevap aldı.