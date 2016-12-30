30 Aralık 2016 Cuma, 01:29:35 | Güncelleme: 03:04:37
Podolski için Beijing Guoan'dan gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünen Galatasaray yönetimi, Antalya’dan ve Samuel Eto'o'dan
olumlu yanıtı aldı
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Süper Lig’e devre arasının gelmesiyle transferde hareketli saatler yaşayan G.Saray ses getirecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
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Lukas Podolski için, Çin’in Beijing Guoan kulübünden gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, Alman yıldızın alternatifi olarak Antalyaspor’un dünyaca ünlü golcüsü Samuel Eto’o’yu gündemine aldı.
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SALİH DURSUN ARTI 2 MİLYON EURO Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Kamerunlu yıldız için Antalyaspor ile ilk teması kuran Aslan’ın kurmayları, hem Akdeniz ekibinin yönetiminden hem de golcü oyuncudan olumlu cevap aldı.
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Eto’o için 2 milyon Euro bonservis bedeli artı bir oyuncu isteyen Kırmızı-Beyazlılar’a, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kadrosunda görmek istediği Salih Dursun’un verileceği öğrenildi.
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Eto’o’nun da mali konularda kendisine yapılan teklife ‘evet’ dediği belirtilirken, yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyet kazanmasının beklendiği ifade edildi.