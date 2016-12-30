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FUTBOL

Galatasaray'da Podolski'nin yerine o geliyor!

30 Aralık 2016 Cuma, 01:29:35

Podolski için Beijing Guoan'dan gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünen Galatasaray yönetimi, Antalya’dan ve Samuel Eto'o'dan olumlu yanıtı aldı

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    Süper Lig’e devre arasının gelmesiyle transferde hareketli saatler yaşayan G.Saray ses getirecek bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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    Lukas Podolski için, Çin’in Beijing Guoan kulübünden gelen 7 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyi düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim, Alman yıldızın alternatifi olarak Antalyaspor’un dünyaca ünlü golcüsü
    Samuel Eto’o’yu gündemine aldı.

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    SALİH DURSUN ARTI 2 MİLYON EURO
    Beşiktaş’ın da peşinde olduğu Kamerunlu yıldız için Antalyaspor ile ilk teması kuran Aslan’ın kurmayları, hem Akdeniz ekibinin yönetiminden hem de golcü oyuncudan olumlu cevap aldı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 2 saat önce
    İNŞALLAH
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