FUTBOL
Fenerbahçe'nin istediği 3 isim!
30 Aralık 2016 Cuma, 01:45:54 | Güncelleme: 03:04:41
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Fenerbahçe ara transferde teknik direktör Dick Advocaat’ın istekleri doğrultusunda 2-3 takviye yapmayı hedeflerken bu transferlerden birini Ukrayna’dan gerçekleştirmeyi planlıyor.
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Ukrayna’da bazı genç isimleri gözlerine kestiren Sarı-Lacivertliler bu oyuncularda önemli aşamalar kaydetti.
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Özellikle Advocaat’ın orta saha ve kanat elemanları konusunda ısrarcı olması nedeniyle de yapılacak takviyeler bu mevkilere göre aranıyor.
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İki gün içerisinde Fenerbahçe yönetiminin transferi sonuçlandırmaya yönelik bir adım atması beklenirken bu isim şu anda değeri yükselmemesi için sır gibi saklanıyor.
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3 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR
Görüşmeler büyük bir hızla sürdürülürken Ukrayna’daki hedeflerden 3 isim ortaya çıkıyor.
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Birincisi Dinamo Kiev’de oynayan kanat oyuncusu Viktor Tsygankov...
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Listenin ikinci sırasında ise Shakhtar Donetsk’ten bir isim var: Orta sahada oynayan Wellington Nem...
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Son olarak da tanıdık bir isim; UEFA Avrupa Ligi’ndeki grup maçlarında Fenerbahçe’nin rakibi olan Zorya Luhansk takımından Ivan Petriak...
HABERTÜRK SPOR / Ahmet Selim KUL