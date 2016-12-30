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Fenerbahçe'nin istediği 3 isim!

30 Aralık 2016 Cuma, 01:45:54

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    Fenerbahçe ara transferde teknik direktör Dick Advocaat’ın istekleri doğrultusunda 2-3 takviye yapmayı hedeflerken bu transferlerden birini Ukrayna’dan gerçekleştirmeyi planlıyor.

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    Ukrayna’da bazı genç isimleri gözlerine kestiren Sarı-Lacivertliler bu oyuncularda önemli aşamalar kaydetti.

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    Özellikle Advocaat’ın orta saha ve kanat elemanları konusunda ısrarcı olması nedeniyle de yapılacak takviyeler bu mevkilere göre aranıyor.

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