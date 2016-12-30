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Sneijder: Asıl rakip Başakşehir

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Sneijder, "Beşiktaş süper, Fenerbahçe harika, Galatasaray çok kötü! Türk basını hiç objektif bakamıyor. Bence asıl rakibimiz Başakşehir" dedi

30 Aralık 2016 Cuma, 09:24:47 Güncelleme: 10:15:17

 

Wesley Sneijder, Fox Sports’a yaptığı açıklamada ilginç ifadeler kullandı.

Basını eleştiren Hollandalı yıldız, “Beşiktaş süper takım, F.Bahçe harika takım. G.Saray çok kötü! Türk basını hiç objektif bakamıyor. Bir de gerçekler var. Beşiktaş’tan 2 puan gerideyiz, F.Bahçe’den 2 puan öndeyiz. İkisi de sahamıza gelecek. Bence asıl rakibimiz ikisi de değil; Başakşehir. Hepimizi şaşırtıyorlar” dedi.

İki yıllık daha kontratı bulunduğunu hatırlatan Sneijder, ileride teknik direktörlük yapmak istediğini sözlerine ekledi.

 

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