FUTBOL
Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi...
30 Aralık 2016 Cuma, 09:43:51 | Güncelleme: 15:31:24
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HABERTÜRK SPOR | Trabzonspor’un yıldızı Mehmet Ekici’nin transferinde hareketli saatler yaşanıyor...
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Bilindiği gibi Fenerbahçe’nin, Mehmet için Aatif ile takas teklifini yapması, Galatasaray’ı paniğe sürükledi.
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Sarı-Kırmızılılar da takas için Sinan Gümüş’ü önerdiler.
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Ardından Beşiktaş da Mehmet Ekici’ye karşılık Kerim Frei’ı önerdi.
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Fakat Trabzonspor’da Ersun Yanal, Aatif’ı çok istediği için Kanarya avantajlı durumda bulunuyor.
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Bu gelişmelerin ardından Mehmet Ekici’nin babası Hacı Ekici dün İstanbul’a geldi.
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Baba Ekici’nin Fenerbahçe ile masaya oturması bekleniyor.
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Trabzonspor’un istediği ve karşılığında Mehmet Ekici’yi önerdiği Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Aatif Chahechouhe’nun da Bordo-Mavili formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
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İlk olarak yanaşmasa da yapılan görüşmeler sonrası teklife olumlu yaklaşan 30 yaşındaki oyuncunun dünkü Menemen Belediye maçında kadroda olmamasının bu transfer ile ilgili olabileceği öğrenildi.