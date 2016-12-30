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FUTBOL

Mehmet Ekici transferinde son dakika gelişmesi...

30 Aralık 2016 Cuma, 09:43:51

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    HABERTÜRK SPOR | Trabzonspor’un yıldızı Mehmet Ekici’nin transferinde hareketli saatler yaşanıyor...

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    Bilindiği gibi Fenerbahçe’nin, Mehmet için Aatif ile takas teklifini yapması, Galatasaray’ı paniğe sürükledi.

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    Sarı-Kırmızılılar da takas için Sinan Gümüş’ü önerdiler.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 saat önce
    fener isterse alır.
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