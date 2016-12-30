Beşiktaş'ta kart rekoru Necip ve Tosic'in!..

Siyah-beyazlı ekipte tek kırmızı kartı Necip Uysal görürken, savunma oyuncusu Dusko Tosic ise 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.



Necip ayrıca, 16 haftalık periyodu 2 sarı kartla tamamladı. Siyah-beyazlılarda Ricardo Quaresma, Marcelo Guedes ve Adriano Correia dörder sarı kartla cezalı duruma düştü. Atiba Hutchinson, gördüğü 3 sarı kartla, ilk bölümü ceza sınırında tamamlarken, hakemler, Atınç Nukan ve Gökhan Gönül'e ikişer sarı kart gösterdi. Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Gökhan İnler, Tolga Zengin, Olcay Şahan ve Tolgay Arslan ise birer kez sarı kart gördü.



KART GÖRMEYENLER

Beşiktaş'ta ilk bölümü 7 futbolcu kart görmeden tamamladı. Siyah-beyazlılarda Anderson Talisca, Cenk Tosun, Fabricio Agosto Ramirez, Vincent Aboubakar, Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Aras Özbiliz, 16 haftalık ilk bölümde hakemlerden hiç kart görmedi.



GEÇEN SEZONA GÖRE KART SAYISI AZALDI

Siyah-beyazlı ekip geçen sezonun aynı dönemine göre daha sakin bir süreç geçirdi. Beşiktaşlı futbolcular, geçen sezonun aynı döneminde 1 kırmızı, 36 sarı kart görmüştü.



KART RAPORU

Beşiktaşlı futbolcuların Süper Lig'de sezonun 16 haftalık ilk bölümünde gördüğü kartlar şöyle:

Futbolcu Maç Sarı Kart Kırmızı Kart Necip Uysal 8 2 1 Dusko Tosic 13 5 - Ricardo Quaresma 14 4 - Marcelo Guedes 15 4 - Adriano Correia 13 4 - Atiba Hutchinson 14 3 - Atınç Nukan 3 2 - Gökhan Gönül 12 2 - Andreas Beck 9 1 - Caner Erkin 6 1 - Gökhan İnler 8 1 - Oğuzhan Özyakup 11 1 - Olcay Şahan 11 1 - Tolga Zengin 2 1 - Tolgay Arslan 15 1 - Cenk Tosun 16 - - Fabricio Agosto Ramirez 14 - - Kerim Frei 6 - - Luiz Rhodolfo 5 - - Ömer Şişmanoğlu 8 - - Vincent Aboubakar 14 - - Aras Özbiliz 1 - - Anderson Talisca 6 - -