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Fernandao röveşata
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Sow: "Fernandao beni taklit etti"

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Moussa Sow, Menemen Belediyespor maçında rövaşata ile gol atan takım arkadaşı Fernandao için, "Fernandao beni taklit etti. Süper gol" dedi

30 Aralık 2016 Cuma, 11:36:20 Güncelleme: 11:37:21

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada 3 gol atan Fernandao, maçın yıldızı olmuştu. Mücadelenin 37. dakikasında Salih Uçan'ın ortasında rövaşata ile gol atan Brezilyalı futbolcuya destek takım arkadaşı Moussa Sow'dan geldi. Sow, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Brezilyalı futbolcuya şaka yaparak, "Fernandao beni taklit etti. Süper gol" dedi.

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