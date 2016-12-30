Sow: "Fernandao beni taklit etti"

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında sahasında karşılaştığı Menemen Belediyespor'u 6-0 mağlup etti. Bu karşılaşmada 3 gol atan Fernandao, maçın yıldızı olmuştu. Mücadelenin 37. dakikasında Salih Uçan'ın ortasında rövaşata ile gol atan Brezilyalı futbolcuya destek takım arkadaşı Moussa Sow'dan geldi. Sow, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Brezilyalı futbolcuya şaka yaparak, "Fernandao beni taklit etti. Süper gol" dedi.

— Moussa Sow Officiel (@19Sow) December 29, 2016