Sercan Yıldırım: "Taraftarlarımızdan özür diliyoruz"

Bursaspor kaptanı Sercan Yıldırım ve yeşil beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıkan genç oyuncu Gökhan Berkay Yıldız değerlendirmelerde bulundu. Sercan Yıldırım, zeminin olumsuzluğunun oyunlarını etkilediğini belirterek şunları söyledi:



"BİR KAOSTUR GİDİYOR"

Sercan Yıldırım, "Üzüntülüyüz. Kazanmak ve garantilemek istiyorduk. Olmadı. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Olumsuz bir şey yok. İyi çalışıp bu durumu düzeltmek bizim elimizde. O yüzden herkes desteğini sürdürsün. Tek istediğimiz bu. Çünkü kaostur gidiyor. Herkes üzerimize oynuyor. Bunlara aldırış etmeden biz iyi yolda ilerleyeceğimize inanıyorum. Hocamızın verdiği bütün direktifleri saha içerisinde uyguladığımız takdirde başarılı oluruz" diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:



SAHA ŞARTLARI OLUMSUZ

"Konum olarak ligde ilk beşteyiz. Sezona başlarken de bu yönde hedef koymuştuk. İyi gidiyoruz. Kötü sonuç almamıza karşın ümidimizi yitirmedik. Hedefimiz kupada final oynamak. Bunu da başaracağız. Bu tatili devre arasını iyi geçirip ikinci yarıya iyi başlayacağız.Biraz mücadele etkisiği vardı. Saha şartları çok olumsuzdu. Topla dripling yapamadık. Top hep gerimizde kaldı. Tabi bu bahane değil. Çok iyi çalışıp bu eksiklerimizi giderme adına iyi çalışarak telafi edeceğimize inanıyorum."



"HAMZA HOCAYA TEŞEKKÜR"

Bursaspor'da yeni profesyonel sözleşme imzalayan ve A Takımla ilk resmi maçına çıkan U 21 takımı orta saha oyuncusu Gökhan Berkay Yıldız, "Hamza hocaya bana şans verdiği için çok teşekkür ediyorum. Biz genç oyuncular bizlereverilen bu şansı çok iyi kullanmamız gerekiyor. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu domine etmemiz gerekiyordu, olmadı. Zemin olumsuzdu. Ancak şartlar iki takım için de geçerli. Ben bunun arkasına sığınmak istemiyorum. Söylediğim gibi daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bunu yapabilecek kapasitemiz var. Hocamın verdiği şansı çok daha iyi kullanabilirdim. Dahaçalışmamız gerekiyor. 5,5 senedir Bursa'dayım. Hayalimiz A takım. Timsah Arena, taraftar ve arma. Bursaspor için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bizim için bu camiaya hizmet etmek çok büyük onur ve gurur" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER