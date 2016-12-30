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FUTBOL

Yerel basından Trabzonspor'a: "Allah aşkına çekin gidin"

30 Aralık 2016 Cuma, 12:45:34

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    Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde 3'üncü Lig 1'inci Grup ekibi Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Ersun Yanal'ın geleceği konuşulmaya başlandı.

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    Sezon başında bordo mavili takımda üçüncü kez göreve gelen Yanal, takımın başında çıktığı 16 lig ve 6 kupa maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi gördü.

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    Ligde 16 maçta 18 puan toplayan bordo mavililer, rakiplerine 30 puan kaptırdı.

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