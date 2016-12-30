Yerel basından Trabzonspor'a: "Allah aşkına çekin gidin"

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Bordo-Mavili kulübün Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Saral, Kızılcabölükspor beraberliğinin ardından sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda, "Bize Çanakkale ruhu şart hocam! Bu ruhu takımına aşılayacak koca Seyit onbaşılar lazım hocam. Savaşmaya yürek yoksa zorla güzellik olmaz hocam" ifadelerine yer verdi.



