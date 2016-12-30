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FUTBOL

İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!

30 Aralık 2016 Cuma, 22:43:18

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    Beşiktaş, Samuel Eto'o'dan vazgeçmiyor. Devre arası transfer döneminde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, temaslarına devam ediyor.

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    Antalyaspor ile yapılan ilk görüşmede Kerim Frei'ı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisi ile Akdeniz ekibine öneren siyah beyazlılar, istediği sonucu alamadı.

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    Kerim'in takımdan ayrılmak istememesi, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

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