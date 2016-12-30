FUTBOL
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü!
30 Aralık 2016 Cuma, 22:43:18 | Güncelleme: 22:53:34
-
1
1
|
11
Beşiktaş, Samuel Eto'o'dan vazgeçmiyor. Devre arası transfer döneminde yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar, temaslarına devam ediyor.
-
2
2
|
11
Antalyaspor ile yapılan ilk görüşmede Kerim Frei'ı kiralık, Ömer Şişmanoğlu'nu bonservisi ile Akdeniz ekibine öneren siyah beyazlılar, istediği sonucu alamadı.
-
3
3
|
11
Kerim'in takımdan ayrılmak istememesi, görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.
-
4
4
|
11
Ayrıca Antalyaspor yönetiminin Eto'o'yu kadroda tutma düşüncesi de pazarlıkları durma noktasına getirdi.
-
5
5
|
11
Transferde ısrarlı olan Beşiktaş, Antalyaspor'a yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
-
6
6
|
11
Ömer'in yanı sıra 1 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarak siyah beyazlılar, ocak ayının ilk günlerinde yeniden masaya oturacak.
-
7
7
|
11
Eto'o transferinin gerçekleşmemesi halinde rotasını İngiltere'ye çevirecek olan yönetim, Wilfried Bony'yi de gündemine aldı.
-
8
8
|
11
Bonservisi Manchester City'de olan Bony, kiralık olarak Stoke City forması giyiyor.
-
9
9
|
11
Eto'o'nun kadroya katılamaması halinde İngiliz ekibi ile görüşecek ola siyah beyazlılar, 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamayı planlıyor.
-
10
10
|
11
Bu sezon 11 maçta oynayan Bony, fileleri 2 kez havalandırabildi. (NTVSpor)
-
11