DİĞER HABERLERİ
30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Akif Çağatay Kılıç
FUTBOL

Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan yeni yıl mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı yeni yıl mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı

30 Aralık 2016 Cuma, 23:13:45 Güncelleme: 23:14:50

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı yeni yıl mesajında birlik ve beraberliğin önemini vurguladı.

Bakan Kılıç, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletçe, birlik ve beraberlik içinde pek çok ihanete göğüs gerdiğimiz bir yıl geçirdik. 2016, 15 Temmuz direnişinin ve tüm şehitlerimizin aziz hatıralarıyla anlamlanmış, kıymetlenmiştir. Şimdi, geçmişten aldığımız güçle, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize doğru dev adımlar atmaya ve milletimizle tek yürek olmaya devam edeceğiz. Bu inançla, tüm dünyada barış ve dostluğun hakim olduğu, milletimizin birlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği nice güzel yıllar diliyor, aziz milletimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
"Kılıç'la çok özel sohbet"
DİĞER

"Kılıç'la çok özel sohbet"
Sarıkamış şehitleri anılıyor
GÜNDEM

Sarıkamış şehitleri anılıyor
Futbol ailesi teröre karşı sahada!
FUTBOL

Futbol ailesi teröre karşı sahada!
Bakan Kılıç'dan Akyazı'ya ziyaret
FUTBOL

Bakan Kılıç'dan Akyazı'ya ziyaret