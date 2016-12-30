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Süper Lig'den Senegal Milli Takımı'na 4 isim

Gabon'un ev sahipliği yapacağı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Senegal Milli Futbol Takımı'nın 23 kişilik aday kadrosunda, Spor Toto Süper Lig'den 4 futbolcu yer aldı

30 Aralık 2016 Cuma, 23:17:44 Güncelleme: 23:19:21

Senegal Milli Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre 14 Ocak-5 Şubat tarihlerinde 31. kez organize edilecek turnuva için aday kadro belirlendi.

Kadroya Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow'un yanı sıra Osmanlıspor'da görev yapan Badou Ndiaye, Aytemiz Alanyasporlu Lamine Gassama ve Çaykur Rizespor'dan Abdoulaye Diallo da çağrıldı.

Teknik direktör Aliou Cisse tarafından belirlenen 23 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Abdoulaye Diallo (Çaykur Rizespor), Khadim Ndiaye (Horoya), Pape Seydou Ndiaye (Niary Tally)

Defans: Lamine Gassama (Aytemiz Alanyaspor), Cheikh M'Bengue (Saint-Etienne), Serigne Modou Kara Mbodj (Anderlecht), Zargo Toure (Lorient), Kalidou Koulibaly (Napoli), Saliou Ciss (Valenciennes)

Orta saha: Idrissa Gueye (Everton), Cheikhou Kouyate (West Ham United), Cheikh N'Doye (Angers), Pape Diop (Espanyol), Henri Saivet (Saint-Etienne), Badou Ndiaye (Osmanlıspor), Mohamed Diame (Newcastle United), Sadio Mane (Liverpool)

Forvet: Keita Balde (Lazio), Moussa Konate (Sion), Famara Diedhiou (Angers), Mame Diouf (Stoke City), Ismaila Sarr (Metz), Moussa Sow (Fenerbahçe)

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