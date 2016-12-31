30 Aralık 2016 Cuma, 23:27:44 | Güncelleme: 31 Aralık 2016 Cumartesi, 09:44:52
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HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL
Devre arasında uzun bir aradan sonra transfer yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’de orta saha için aranan kan uzaklarda değil hemen yanı başında bulundu.
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Trabzonspor’un Aatif ve Fernandao için Fenerbahçe’ye Mehmet Ekici’yi önermesiyle bu hamleyi gündeme alan Sarı-Lacivertliler, Fernandao’yu kesinlikle takımdan göndermeyi düşünmese de alternatif yollarla bu takasa yanaştı.
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Trabzonspor’un Fernandao talebine kiralık başka bir oyuncu veya düşük bir ücret karşılığında çözüm üretmeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Tabzonspor ile anlaşarak 2009’daki Gökhan Ünal-Burak Yılmaz takasından sonra iki kulüp arasındaki ilk transferin de önünü açtı.
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EKİCİ DE İSTEKLİ Galatasaray’ın direkt oyuncu ile görüşmesinden dolayı Trabzonspor’un Mehmet Ekici’yi Fenerbahçe’ye vermeye sıcak baktığı ortamda Sarı-Lacivertliler başarılı oyuncunun menajeri olan babası Hacı Ekici ile Trabzon’un izni doğrultusunda ilk görüşmeyi gerçekleştirirken, bu temas oldukça olumlu geçti.
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Galatasaray gibi Mehmet Ekici’ye 2 milyon Euro civarında yıllık ücret vermeye yanaşan Sarı-Lacivertliler Aatif’ı da Trabzon’a gitmeye ikna etme yolunda önemli adımlar attı.
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Mehmet Ekici de Fenerbahçe’de o bölgedeki ihtiyaçtan dolayı Sarı-Lacivertliler’e daha sıcak bakıyor ve üstelik babası da iyi bir Fenerbahçeli.
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Yılın takası adım adım mutlu sona doğru yaklaşırken transferin kısa bir süre içerisinde resmi olarak sonuçlandırılması bekleniyor.
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ADVOCAAT DA ONAY VERDİ Fenerbahçe yönetiminin Trabzonspor’dan Mehmet Ekici transferine teknik direktör Dick Advocaat da onay verdi.
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Sarı-Lacivertliler’in tecrübeli hocası Türk yardımcılarına Ekici ile ilgili rapor hazırlatırken oyuncudan memnun kaldığı öğrenildi.
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Trabzon formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Mehmet Ekici, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.