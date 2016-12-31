SÜPER LİG HABERLERİ
31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
FUTBOL

Adım adım Fener'e!

30 Aralık 2016 Cuma, 23:27:44

  • 1
    1 | 12

    HABERTÜRK SPOR | AHMET SELİM KUL

    Devre arasında uzun bir aradan sonra transfer yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’de orta saha için aranan kan uzaklarda değil hemen yanı başında bulundu. 

  • 2
    2 | 12

    Trabzonspor’un Aatif ve Fernandao için Fenerbahçe’ye Mehmet Ekici’yi önermesiyle bu hamleyi gündeme alan Sarı-Lacivertliler, Fernandao’yu kesinlikle takımdan göndermeyi düşünmese de alternatif yollarla bu takasa yanaştı. 

  • 3
    3 | 12

    Trabzonspor’un Fernandao talebine kiralık başka bir oyuncu veya düşük bir ücret karşılığında çözüm üretmeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Tabzonspor ile anlaşarak 2009’daki Gökhan Ünal-Burak Yılmaz takasından sonra iki kulüp arasındaki ilk transferin de önünü açtı. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 3
  • Misafir 4 saat önce
    bu adam çok iyi yaa. ben almanyadan geldiğinde bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum.
  • Misafir 8 saat önce
    19 MAÇA 3 GOL 1 ASİSTLE BUYUK TAKIM OYUNCUSU MU OLACAK FENERBAHCE YENI SELCUK SAHININIMI ALIYOR
Kalan karakter : 300