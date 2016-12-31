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Santrafor için düşünülen ilk isim olan Antalya’nın dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o ve G.Birliği’nde genç yaşta kaptanlığa kadar yükselen stoper Ahmet Çalık’la temasa geçen Aslan, her iki oyuncuyla da prensip anlaşması yaptı.