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FUTBOL

Eto'o'da sıcak gelişme!

31 Aralık 2016 Cumartesi, 01:36:51

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    HABERTÜRK SPOR | ERHAN TELLİ
    Alman yıldız Lukas Podolski’ye Çin’den gelen sürpriz teklif sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadı... 

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    Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in raporu doğrultusunda hareket eden Sarı-Kırmızılılar, 7 milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında Çin’e gitmesi beklenen Lukas Podolski’den gelecek parayla bir forvet bir de stoper almayı planlıyor. 

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    Santrafor için düşünülen ilk isim olan Antalya’nın dünyaca ünlü yıldızı Samuel Eto’o ve G.Birliği’nde genç yaşta kaptanlığa kadar yükselen stoper Ahmet Çalık’la temasa geçen Aslan, her iki oyuncuyla da prensip anlaşması yaptı. 

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