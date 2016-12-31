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Cavanda 4 hafta yok!

Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor maçında sakatlanan Luis Cavanda'dan kötü haber geldi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:12:44 Güncelleme: 16:06:08

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Belçikalı futbolcu Luis Cavanda, en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, Tuzlaspor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Belçikalı futbolcunun, sağ arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildi.

Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve Spor Toto Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan Cavanda'nın, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 7 saat önce
    bumu deprem. olsa ne olur olmasa...
  • Misafir 7 saat önce
    İyi haber aslında ☺
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