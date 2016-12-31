Günün öne çıkan transfer dedikoduları (31 Aralık 2016)

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Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki transferi Aatif Chahechouhe, takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu oyuncu, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik heyete bu talebinin karşılanıp, karşılanamayacağını soran Faslı yıldız, “Ben düzenli olarak oynamak istiyorum. Eğer bu F.Bahçe’de mümkün değilse beni kiralık ya da bonservisimle gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı. (Vatan)