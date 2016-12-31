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FUTBOL

Günün öne çıkan transfer dedikoduları (31 Aralık 2016)

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:37:55

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    Israrla kaliteli bir 10 numara isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ilk tercihi olan Depay'ın transferinin zora girmesi üzerine, yine Manchester United'ın bir başka yıldızı Juan Mata'nın adını verdi. (Fotomaç)

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    Fırtına'da hayal kırıklığı yaratan Suk, Ibanez ve Ramil'e kapının önü göründü. Koreli golcünün sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Trabzonspor, Ibanez için de gelen teklifleri değerlendiriyor. Ramil ise sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralanacak. (Fanatik)

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    Sigthorsson ile yolları ayıran, Hamit ve Chedjou ile de anlaşmaya çalışan sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeleri devam eden Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero ile yollarını ayıracağı dile getirildi. (Fotomaç)

     

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