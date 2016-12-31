Günün öne çıkan transfer dedikoduları (31 Aralık 2016)
31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:37:55 | Güncelleme: 13:48:24
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Israrla kaliteli bir 10 numara isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, ilk tercihi olan Depay'ın transferinin zora girmesi üzerine, yine Manchester United'ın bir başka yıldızı Juan Mata'nın adını verdi. (Fotomaç)
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Fırtına'da hayal kırıklığı yaratan Suk, Ibanez ve Ramil'e kapının önü göründü. Koreli golcünün sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Trabzonspor, Ibanez için de gelen teklifleri değerlendiriyor. Ramil ise sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiralanacak. (Fanatik)
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Sigthorsson ile yolları ayıran, Hamit ve Chedjou ile de anlaşmaya çalışan sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeleri devam eden Endoğan Adili, Jem Paul Karacan, Umut Gündoğan, Emrah Başsan ve Lucas Ontivero ile yollarını ayıracağı dile getirildi. (Fotomaç)
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Beşiktaş'ta bu sezon fazla şans bulamayan 23 yaşındaki kanat oyuncusuna yurt içi ve dışından teklif yağıyor. Alman ve İngiliz kulüplerinin yanı sıra Süper Lig temsilcilerinin de peşinde koştuğu Kerim Frei, sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş’in gözüne tekrar gireceğine inanıyor ve bu nedenle ayrılmayı hiç düşünmüyor. (Vatan)
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Devre arasında hazırlık maçları için Arabistan'a gidecek olan Cimbom hakkında Suudi basınından flaş bir transfer iddiası geldi. Al Bilad gazetesi, sarı-kırmızılı idarecilerin ziyaret sırasında Al Ahli takımında forma giyen Suriyeli golcü Omar Al-Somah için görüşme yapacağını iddia etti. 1.93 boyundaki forvet, bu sezon 18 maçta 24 gol, 5 asistlik parlak bir performans gösterdi. (Fotomaç)
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Siyah-Beyazlılar’ın kapısını çalan Eto'o, Beşiktaş forması giyebilmek için maddi olarak fedakarlık yapabileceğini Kartal’a iletti. (Fanatik)
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F.Bahçe’nin “Kendine kulüp bul” diyerek bir an önce kurtulmak istediği Hollandalı futbolcuya Sporting Lizbon talip oldu. Van der Wiel, Marsilya’nın da yakın takibinde. (Fotomaç)
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İsveçli teknik adam Sven Goran Eriksson, Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Jose Fernandao'yu Çin'e getirebilmek için büyük çaba gösteriyor. Fernandao, Çin kulübü Shenzhen tarafından yakından izleniyor. (Milliyet)
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Kartal bir transferde daha mutlu sona yaklaştı. Babel ile el sıkışan Beşiktaş, bu kez de sol beke takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, bonservisi Shakhtar’da olan Eduard Sobol ile büyük ölçüde anlaştı. (Fotomaç)
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Trabzonspor takımdan ayrılacak olan Mehmet Ekici'nin yerine Camilo'yu transfer etmek istiyor. Botafogo'da forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. (Fotospor)
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Trabzonlu Mehmet Ekici'nin babası Hacı Ekici'nin G.Saray'dan yıllık 2.3 milyon euro'dan 4.5 yıllık sözleşme istediği öğrenildi. Bunun üzerine transferde geri adım atan Aslan'ın Trabzonspor'un Sinan Gümüş-M.Ekici takasını da geri çevirdiği belirtildi. (Fotomaç)
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Portekiz'in A Bola gazetesi, Tottenham'ın 21 yaşındaki Bruma için G.Saray'a 20 milyon euro'luk bir teklif yaptığını ancak olumsuz yanıt aldığını iddia etti. Haberde, sarı-kırmızılı takımın Bruma ile sözleşme yenileyip, bonservisini 50 milyon euro'ya çıkarmak istediği ifade edildi.
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Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Aatif-Mehmet Ekici takası için görüşmeler devam ediyor. Aatif’ın önceki akşam oynanan kupa maçı kadrosuna girmemesi bu görüşmelerin daha ileri taşındığı iddialarını güçlendirdi. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'de teknik direktör Advocaat'ın önerisiyle rota Ukrayna'ya döndü ve Oleksandr Karavayev listeye alındı. 24 yaşındaki oyuncu, Zorya formasıyla Fenerbahçe'ye karşı iki maçta 180 dakika oynamıştı. Zorya ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Karavayev'in bonservisi Shakhtar Donetsk'in elinde. (Sabah)
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Sarı-kırmızılılar, Fortuna Düsseldorf’un gurbetçi stoperi Kaan Ayhan’ın transferini de bitirmek üzere. Alman ekibi, G.Saray’ın ilgisini doğruladı. (Fotomaç)
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Fenerbahçe'nin yaz dönemindeki transferi Aatif Chahechouhe, takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu oyuncu, teknik heyetle bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik heyete bu talebinin karşılanıp, karşılanamayacağını soran Faslı yıldız, “Ben düzenli olarak oynamak istiyorum. Eğer bu F.Bahçe’de mümkün değilse beni kiralık ya da bonservisimle gönderebilirsiniz” ifadelerini kullandı. (Vatan)
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Van der Wiel'i göndermek isteyen F.Bahçe'ye sezon başında G.Saray'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki Arsenal'li Debuchy önerildi. Ancak Yıldırım'ın sağ beke takviye istemediklerini söyleyerek öneriyi geri çevirdiği kaydedildi. (Fotomaç)
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Siyah-Beyazlılar, Slaven Bilic’in takımı West Ham United’ta kiralık olarak görev yapan Arjantinli golcünü Jonathan Calleri'nin peşine düştü. Kulübü Deportivo Maldonado’yla el sıkışan yönetimin, 23 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeye yakın olduğu konuşuluyor. (Fanatik)
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Cimbom, PAOK takımında forma giyen ve oyun tarzı Bruma'ya benzeyen Hollandalı kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray, kulübeyle yapılan görüşmelerde de sona geldi. (Sabah)
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Trabzonspor’un Fenerbahçe’den kadrosuna katmak istediği forvet oyuncusu Fernandao’nun takımdan ayrılmak istememesi görüşmeleri zora soktu. (Fotomaç)
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Milan'dan Luiz Adriano'nun transferini bitirmek üzere olan Spartak Moskova'nın Emenike'den vazgeçtiği, sarı-lacivertli forvetin Lokomotiv Moskova'ya yakınlaştığı ileri sürüldü. (Fotomaç)
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Advocaat'ın kadroda düşünmediği Stoch'a Süper Lig'den teklifler geldiği ancak yönetimin kiralama yolunu ikinci plana koyduğu ifade edildi. Slovak futbolcuyu satarak para kazanmak isteyen sarı-lacvertlilerin 3.5 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği, satılmaması halinde kiraya verileceği gelen haberler arasında. (Fotomaç)
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Kayseri'yle kontratını tek taraflı fesheden Nakoulma'ya Süper Lig'den birçok talip var. Oyuncunun menajeri ise 3 Büyükler ve Çin'den gelen teklifler nedeniyle beklemeye geçtiklerini açıkladı. Özgün Koyutürk, "Çin'den çok büyük bir teklif gelme ihtimali yüksek. Beklentimizi sekteye uğratabilecek tek şey; yazın olduğu gibi 3 Büyükler'in ilgisinin oluşması olur" dedi. (Fotomaç)
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Cimbom, PAOK takımında forma giyen ve oyun tarzı Bruma'ya benzeyen Hollandalı kanat oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna katıyor. 26 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşan Galatasaray, kulübeyle yapılan görüşmelerde de sona geldi. (Sabah)
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Trabzonspor, Mehmet Ekici’yle ilgilenen Fenerbahçe’den Fernandao’yu istemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler, “Bu mümkün değil. Aatif ve para verelim, bu işi bitirelim” yanıtını gönderdi. (Fanatik)
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Beşiktaş Boca Juniors forması giyen sol bek Frank Fabra transferini bitiriyor. Frank Fabra için siyah-beyazlı yönetim Arjantin'de görüşmelerini sürdürüyor. Bonservisi yüksek olan 25 yaşındaki oyuncu için kiralık formülü gündemde. (Fanatik)
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İtalyan basınında yer alan habere göre, iki sezondur kiralık olarak forma giyen Manchester City’nin 27 yaşındaki Karadağlı golcüsü Jovetic'i, İnter Teknik Direktörü Stefano Pioli, kadroda düşünmüyor. Haberde, İtalyan ekibinin 12 milyon Euro’luk opsiyon hakkını da kullanmayacağı ve Jovetic’i, M.City’ye geri göndereceği, İngilizler’in de oyuncusunu düşük bir ücret karşılığında Fenerbahçe’ye göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
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Geçtiğimiz günlerde denenmek için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne getirilen Mali’li genç oyuncu Sidiki Maiga’dan vazgeçilmek üzere. Performansı beğenilen 17 yaşındaki futbolcunun maliyetinin yüksek olduğu ifade ediliyor. (Fanatik)
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İtalyan basınında yer alan habere göre, iki sezondur kiralık olarak forma giyen Manchester City’nin 27 yaşındaki Karadağlı golcüsü Jovetic'i, İnter Teknik Direktörü Stefano Pioli, kadroda düşünmüyor. Haberde, İtalyan ekibinin 12 milyon Euro’luk opsiyon hakkını da kullanmayacağı ve Jovetic’i, M.City’ye geri göndereceği, İngilizler’in de oyuncusunu düşük bir ücret karşılığında Fenerbahçe’ye göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
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Fransızların ünlü L'Equipe gazetesinin haberine göre PSG'de fazla forma şansı bulamayan Ben Arfa, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan gelen teklifleri reddetti ve ocak ayında ayrılmayı düşünmek istemediğini yönetime bildirdi.
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Fenerbahçe yönetimi, stili Jeremain Lens'e benzeyen 28 kez milli olmuş Hollandalı sol açık Eljero Elia'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Feyenoord'un kapısını çalıyor. Fenerbahçe'nin hocası Dick Advocaat bu transferi sabırsızlıkla bekliyor. Elia, transfer edilmesi durumunda daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde başka takımın formasını giydiği için bu kulvarda Fenerbahçe'ye katkı veremeyecek. (Takvim)