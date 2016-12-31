Alper Potuk: "Şampiyon olmak istiyoruz"

Sarı-lacivertlilerin kulüp televizyonu FBTV'ye açıklamalarda bulunan Alper, "Yeni yıl öncelikle vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Fenerbahçe için çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. 2017 yılına hem bireysel hem de takım olarak iyi girmeyi umut ediyoruz. 2017'nin ortalarında özlediğimiz şampiyonluğu yaşamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'e kötü başlamalarına rağmen, devreyi iyi bir noktada tamamladıklarını belirten Alper, ikinci yarıya galibiyetlerle girmek istediklerini bildirdi.

Alper Potuk, zirveyle aralarında 5 puan fark kaldığını ve alınacak seri galibiyetlerle rakiplerini geçebilme ihtimalleri olduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Sezona çok kötü bir başlangıç yaptık ama daha sonra toparladık. O kötü başlangıcın ardından ilk yarıyı iyi bitirdik. İlk 3 maçın ardından futbolcular olarak çok zor dönemler yaşadık. Daha sonra kendi aramızda yaptığımız toplantılar ve konuşmalarla toparlandığımızı düşünüyorum. İkinci yarıya galibiyetlerle başlamak istiyoruz. Zirveyle aramızda 5 puan fark kaldı. Kazanacağımız 3-4 maçla bu farkı kapatıp belki de öne geçebiliriz. İlk 4 maçı üst üste kazanırsak 1 ya da 2. sıraya yerleşebiliriz diye düşünüyorum."

Alper, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştikleri Krasnodar'ı geçerek bir üst tura çıkmak istediklerini belirtti.

Rus temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmayı düşündüklerini vurgulayan Alper, "Seyircimizin desteğiyle bir üst tura çıkmak istiyoruz. Biz takım olarak zorluk kalitesi yüksek olan maçları çok seviyoruz. Herhalde oyuncu karakterlerinde bu var. Büyük maçları ayrı bir konsantreyle oynuyoruz. Büyük maçların hepsinin de üstünden geldik. İnşallah ikinci yarıda gelmeye devam ederiz. İkinci yarıda daha zor maçlarımız olacak. Dediğim gibi zor maçları daha çok seviyoruz, o yüzden bizi iyi şeyler bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.