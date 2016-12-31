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Ertuğrul Sağlam'dan Kayserispor açıklaması

Ertuğrul Sağlam: "Net olarak ifade etmek isterim ki, gönül bağım olan ve her zaman farklı bir noktada tuttuğumuz Kayserispor ile mevcut şartlarda yollarımızın kesişmesi söz konusu değildir"

31 Aralık 2016 Cumartesi, 16:26:24 Güncelleme: 16:32:15

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Kayserispor ile mevcut şartlarda yollarının kesişmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Sağlam, yazılı açıklamasında, birkaç gündür isminin anıldığı Kayserispor ile ilgili yaşanan gelişmeler sonrası bir açıklama yapma ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Teknik direktörlük kariyerinde ayrı bir değere sahip olan Kayserispor'da yeniden görev alma konusunda önceki başkan Ahmet Yıldız ile nezaket görüşmesi yapmalarının, kamuoyunda çeşitli yorumlara neden olduğunu anlatan Sağlam, şunları kaydetti:

"Kayserispor'da dün yaşanan başkan değişikliği sonrası da farklı haberler konuşulmaya başlandı. Net olarak ifade etmek isterim ki, gönül bağım olan ve her zaman farklı bir noktada tuttuğumuz Kayserispor ile mevcut şartlarda yollarımızın kesişmesi söz konusu değildir. Kayseri halkına bana göstermiş oldukları nezaket nedeniyle şükranlarımı sunar, Kayserispor'a sezonun ikinci yarısında başarılar dilerim."

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